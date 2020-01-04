نائب رئيس الدولة يشهد بحضور حمدان بن محمد السباق الرئيسي لكأس محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي-وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صباح اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي السباق الرئيسي لكأس محمد بن راشد للقدرة والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة 243 فارساً وفارسة يمثلون نخبة فرسان العالم من 46 دولة .

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد تفقد مضمار السباق وشاهد جانبا من مراحل البطولة وأطمأن علي مستوي أداء الفرسان المشاركين في هذا السباق الذي يعتبر من أهم البطولات في روزنامة الموسم المحلي ويترقبها نخبة من المهتمين بهذا النوع من السباقات من داخل الدولة وخارجها .

وقد ضم المهرجان اربع سباقات هي سباق السيدات، وسباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، وسباق "جميلتي" للأفراس، والسباق الرئيسي المئة وستين كيلومتر .

وتوج الفارس سالم سعيد العويسي بلقب سباق الـ160 كيلومترا ممتطيا صهوة الجواد "كاستليبار كورسير" لاسطبلات إف ثري ومسجلا زمنا وقدره 06:24:00 ساعة ..أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفارسة مارتينا سبيلانزون ممتطية صهوة الجواد "منتصر " لإسطبلات ام سفن ومسجلة زمنا وقدره 06:24:15 ساعة واحتل المركز الثالث الفارس سعيد احمد الحربي ممتطيا صهوة الجواد "لونغرون ميكامي" لاسطبلات اف ثري ومسجلا زمنا وقدره 06:25:19 ساعة.

ويحظي مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بمكانة مميزة واهتمام كبير سواء على مستوى المشاركة أو حتى على مستوى الحضور الجماهيري كما انه وبفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للفروسية وسباقات القدرة، تميزت دولة الإمارات العربية المتحدة بالكثير من الإنجازات، وأصبحت أحد أهم الدول المهتمة والداعمة لرياضة سباقات القدرة علي المستويين الاقليمي والعالمي .