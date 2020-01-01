مربط دبي يودّع 2019 بحصيلة ذهبية تاريخية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قال مربط دبي للخيول العربية أنه ودّع عام 2019 بحصيلة ذهبية تاريخية، رسخت مكانته كأفضل مربط في العالم، كان أبرزها الألقاب العالمية التي فاز بها في بطولة العالم التي أقيمت في فرنسا.

وأضاف المربط في بيان له أن أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر، الفحل «إف إيه إل رشيم»، شكل العلامة الأبرز، حيث فاز بلقب أفضل فحل منتج للأبطال في العالم، والفرس البطلة العالمية «إف تي شيلا»، أفضل فرس منتجة للأبطال في العالم، بجانب ذهبية للمربط، كأفضل مزرعة في العالم. وسيطر المربط على المعدن الأصفر في بطولات محلية وإقليمية ودولية، بينها بطولات عجمان والشارقة ودبي وأبوظبي والإمارات، وكذلك خارجياً في بطولة براغ الدولية، وبطولة النمسا، وأبرزها بطولة العالم في فرنسا.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمربط دبي، عبدالعزيز المرزوقي، في تصريح صحافي: «هذه حصيلة جيدة، والعمل متواصل لتحقيق مزيد من الإنجازات التي من شأنها ترسيخ تطور الخيل العربية في الإمارات لتقود العالم في الإنتاج والإنجاز».