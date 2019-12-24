تعرف الى مخرجات جلسة العصف الذهني لاتحاد كرة القدم

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

عقد اتحاد كرة القدم أمس الاحد في ملعب ذياب عوانة في دبي جلسة عصف ذهني، لمناقشة آلية تنظيم الخلوة الاستراتيجية الخاصة في إطار تفعيل مبادرة اتحاد الإمارات لكرة القدم التي أعلن عنها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية خلال الاسبوع الحالي.

وشارك في الجلسة رئيس لجنة الاستثمار والتسويق خلفان جمعة بالهول ورئيس لجنة الحكام علي حمد البدواوي ورئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين عائشة راشد الطنيجي والأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبد الله هزام الظاهري وعدد من أعضاء فريق العمل ومدراء الإدارات والأقسام باتحاد الكرة.

واستعرض المشاركون في جلسة العصف الذهني وفقا لبيان صحافي أصدره اتحاد الكرة مجموعة من المحاور الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الخلوة الاستراتيجية الخاصة والمتعلقة بمهام عمل اتحاد الإمارات لكرة القدم في مجال المنتخبات والتحكيم وإدارة المسابقات وغيرها من الشؤون الإدارية.

وستضم الخلوة الاستراتيجية الخاصة مجموعة من الخبرات والقيادات الوطنية وأصحاب القرار لبحث سبل تطوير منظومة عمل جديدة تسهم بتطوير أداء كرة القدم الإماراتية على المدى القصير والمتوسط والطويل بحث سبل تطوير المنظومة الإدارية وتحديث التشريعات والقوانين الداعمة للتميز الرياضي.

وتهدف هذه الخلوة بشكل رئيسي إلى الاستماع لآراء الخبرات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودراسة كافة المقترحات والتوصيات ورسم ملامح استراتيجية عمل الاتحاد خلال الفترة القادمة.

وأعلنت اللجنة الانتقالية لاتحاد كرة القدم أنه سيتم تحديد موعد الخلوة الاستراتيجية الخاصة ومكان انعقادها في وقت قريب، كما سيتم إرسال الدعوات الخاصة للشخصيات القيادية والرياضية للمساهمة في إثراء الحوار وتفعيل مبادرة خلوة اتحاد كرة القدم.

وستسهم الخلوة الاستراتيجية الخاصة في إيجاد حلول فعالة للعديد من التحديات المرتبطة بالمشاركة في المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية، وتطوير أداء أكاديميات كرة القدم، وتعزيز جسور التعاون بين الاتحاد وأندية كرة القدم في الدولة، ودعم المنتخبات الوطنية إضافة إلى دراسة أفضل الممارسات العالمية في عمل الاتحادات العالمية وتوظيفها لتطوير عمل اتحاد الإمارات لكرة القدم.