بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة السلة تنطلق السبت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في العاشرة من صباح السبت المقبل، منافسات النسخة الثانية من «بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة السلة»، التي ينظمها المجلس بالتعاون مع أكاديمية «جام سبورتس»، واتحاد كرة السلة، ومدرسة الاتحاد الخاصة فرع جميرا، وتختتم في أبريل المقبل، بمشاركة 38 فريقاً من أندية دبي والأكاديميات الرياضية وفرق المدارس.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي: «تشهد البطولة هذا العام مشاركة 700 لاعب ولاعبة يشكلون 38 فريقاً، ضمن خمس فئات عمرية، من عمر ثمانية حتى 16 عاماً، بعد أن شهدت النسخة الأولى في عام 2018 مشاركة 300 لاعب ولاعبة من 24 فريقاً، تم توزيعهم على أربع فئات، وزاد العدد في النسخة الحالية على مستوى الفرق واللاعبين والفئات في البطولة، ما يؤكد نجاحها منذ النسخة الأولى في تحقيق أهدافها، وإدراك الجميع لأهميتها، حيث تسهم البطولة في الدمج بين الأكاديميات والأندية والمدارس الخاصة، وهذا يسهم في دعم التنوع وتحقيق الخبرة، من خلال الاحتكاك بين مختلف المستويات، حيث استفادت منها الأندية الرسمية، بضم أكثر من 30 لاعباً من الذين شاركوا مع فرق الأكاديميات والمدارس إلى الأندية، بما يعزز دور البطولة، باعتبارها الانطلاقة الحقيقية للمواهب الواعدة، لاسيما أن المنافسات تقام وفق القوانين المتبعة في اتحاد الإمارات لكرة السلة، وتدار من قبل حكام رسميين معتمدين من الاتحاد».

وأضاف البيان: «يأتي تنظيم مجلس دبي الرياضي للبطولة حرصاً على الاهتمام بفئة الناشئين، ودعم الأكاديميات الرياضية في مختلف الألعاب».

من جانبه، أكد مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، علي عمر: «منذ أن أطلق المجلس عام 2012 خطته لتطوير الأكاديميات الرياضية في الأندية، ونحن نطلق المبادرات والبرامج المتنوعة لجميع الرياضات، لتحقيق أهداف الخطة التي تضمنت سبعة محاور أساسية، هي: المحور الأخلاقي، والسلوكي، والاجتماعي، والتنظيمي، والفني، والأنظمة واللوائح، والشراكة مع القطاع الخاص، لذلك ننظم هذه البطولة، التي تمنح الفرصة للاعبي الأندية التنافس مع لاعبي الأكاديميات والمدارس الخاصة، وتسهم في رفد الأندية والمنتخبات بالمواهب الرياضية، كما أن البطولة تلعب دوراً كبيراً في صقل مواهب وخبرات لاعبي الأندية».

8 ألعاب فردية وجماعية

يستهدف برنامج تطوير قطاع الأكاديميات والناشئين ثماني ألعاب رياضية فردية وجماعية، تهدف الى توفير البيئة لمشاركة 45 رياضياً متميزاً في الألعاب الفردية، وتكوين أكثر من 40 مهاجماً وحارس مرمى كرة قدم، بإشراف أكثر من 10 لاعبين ومدرّبين.