جائزة فاطمة بنت مبارك والمؤتمر الدولي لرياضة المرأة ينطلقان نوفمبر 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجلس أبوظبي الرياضي، جائزة فاطمة بنت مبارك الرياضية، والنسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2020، وتستضيف أبوظبي خلال الحدث خمسة أيام من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التعليمية، تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات).

وقال بيان صحافي من مجلس أبوظبي الرياضي: «تستهدف الجائزة المؤسسات والاتحادات الرياضية، عبر أربع فئات هي: التغطية الإعلامية المميزة، المواهب الرياضية صغار وكبار، أفضل مبادرة إبداعية رياضية، وفئة البحوث التطويرية للرياضة النسائية».

وأشادت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، بالدور الريادي لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وقالت: «إن شهر نوفمبر المقبل سيحفل بأسبوع لا يُنسى في تاريخ رياضة المرأة بالإمارات، من خلال دمج حدثين كلاهما غاية في الأهمية، إلى جانب الأنشطة المجتمعية والتعليمية الأخرى، ومثل هذه الأحداث والفعاليات تعكس الدور المهم الذي تقوم به أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والمهام التي تنجزها، حيث تقف رياضة المرأة على أعتاب حقبة جديدة، خصوصاً أن العام الماضي شهد خطوات كبيرة للأمام، وهناك تفاؤل كبير بالمستقبل، وفي نوفمبر المقبل سيكون هناك تجمع من قادة العالم للاحتفال بالنجاح، والأهم بالطبع هو مواصلة التطور والتقدم، والتعامل بطريقة ناجحة مع كل القضايا التي تخص الرياضة النسائية».

تستضيف أبوظبي خمسة أيام من الفعاليات والأنشطة والمبادرات.