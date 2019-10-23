رالي باها أبوظبي في صحراء ليوا منتصف نوفمبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سيمثل انطلاق رالي باها أبوظبي الشهر المقبل دفعة مهمة لانتعاش رياضة الراليات الصحراوية في الإمارات، حيث يقدّم فعالية جديدة ومتميزة ضمن بطولة الإمارات لراليات الباها، التي تستقطب أمهر السائقين من أنحاء الشرق الأوسط.

ويمثل السباق الجولة الخامسة من الحدث، الذي ينظمه نادي الإمارات لرياضة السيارات. ومن الجدير بالذكر أن البطولة، التي اجتازت حتى الآن نصف موسمها الأول، تحظى بدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وسيُقام رالي باها أبوظبي في صحراء ليوا يومي 15 و16 نوفمبر المقبل، على مسار يجتاز الكثبان الرملية في الربع الخالي، لينضم بذلك إلى بطولة انطلقت من سلسلة سباقات تجريبية أجراها نادي الإمارات لرياضة السيارات العام الماضي.

يشار إلى أن البطولة استقطبت باستمرار ما يصل إلى 50 مشاركاً من سائقي السيارات والدرّاجات النارية والرباعية خلال جولاتها الأربع الأولى هذا العام. ومن المتوقع أن تسهم الجوائز النقدية التي ستمنح للفائزين في الفئات كافة بأبوظبي في تعزيز أعداد المشاركين من مختلف أنحاء المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله القاسمي، مؤسس ورئيس نادي الإمارات لرياضة السيارات، في تصريحات صحافية: «سررنا للغاية بمدى الإقبال الذي تشهده البطولة حتى الآن في موسمها الأول، فنحن نتطلع إلى أن يرتقي رالي باها أبوظبي إلى مستوى جديد ومتميز يدعم مستقبل سباقات الرالي».

ويتألف رالي باها أبوظبي، من مرحلتين خاصتين بمجموع 250 كيلومتراً ضمن مسار إجمالي طوله 280 كيلومتراً. ويشارك في المنافسات، النجم العالمي للراليات، الشيخ خالد القاسمي، الذي فاز بالفئة T1 في ثلاث من الجولات الأربع التي أقيمت هذا العام.

وستشهد فئة الدرّاجات النارية منافسة قوية بين ثلاثة دراجين يتصدرهم الكويتي محمد جعفر والإماراتي محمد البلوشي، والبريطاني المقيم بالإمارات دايفيد مكبرايد.

• يتألف رالي باها أبوظبي، من مرحلتين بمجموع 250 كيلومتراً، ويُقام 15 و16 نوفمبر المقبل.