النصر والوصل الأكثر تشدداً أمام الإعلام.. والمحصّلة «نقطة»

أكد رياضيون أن هناك خللاً كبيراً في عدد من أندية دوري الخليج العربي في ما يخص التعامل مع الإعلام، حيث تعتمد بعض الإدارات على الإغلاق التام على لاعبيها وتدريباتها بشكل تام، خشية دخول الصحافيين ورؤية التدريبات أو التحدث مع اللاعبين ومسؤولي الفريق. وأشاروا إلى أن العزلة الإعلامية التي تتخذها بعض الأندية أضرتها أكثر مما أفادتها. وفي المقابل، أشادوا بعدد من الأندية في تعاملها الراقي مع الإعلام، ونقل صورة النادي والفريق عبر الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في حال فاز فريق الكرة أو خسر، وأن هذه الأندية من كبار الدوري، وفي صدارة الترتيب.

ويعاني الإعلاميون في التعامل مع عدد من الأندية التي تحجب وجودها أمام الإعلام، وتتعلل بأنها تزيل الضغوط عن اللاعبين. ويعد النصر والوصل من أكثر الأندية إغلاقاً للتدريبات والتشدد مع الإعلاميين، على الرغم من أن محصلتهما بعد مرور ثلاث جولات من دوري الخليج العربي نقطة واحدة فقط لكل فريق، بينما يعد عجمان من الأندية الأكثر مرونة ويسمح للإعلاميين بالوجود في تدريباته، ونجح في جمع سبع نقاط في أول ثلاث جولات، وهو تأكيد أن العزلة الإعلامية ليست مدخلاً للنتائج الإيجابية كما تعتقد بعض إدارات الأندية، هذا فضلاً عن التعامل الراقي مع الإعلام من بعض الأندية، مثل: الشارقة، العين، شباب الأهلي، الوحدة، والجزيرة.

وأوضح الرياضيون، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك أمثلة ناجحة على إبداع المراكز الإعلامية للأندية في نقل صور وأخبار وفعاليات النادي باحترافية، بينما توجد أندية تملك مراكز إعلامية ضخمة وحديثة، لكنها منغلقة بسبب طريقة التعامل مع الإعلام.

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