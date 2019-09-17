فريق أبوظبي يحصد لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2

المصدر: ريبادورو - الإمارات اليوم

حسم فريق أبوظبي لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 لموسم 2019، بعد أن حقق زورق أبوظبي، بقيادة راشد القمزي، لقب الجولة الرابعة من البطولة، التي أقيمت مساء أول من أمس في مدينة ريبادورو البرتغالية، وعزز القمزي صدارته في الترتيب العام للبطولة برصيد 75 نقطة، ليبتعد عن أقرب منافسيه وبفارق كبير جداً، ويحسم لقب البطولة قبل نهايتها بجولة كاملة وفي المحطة ما قبل الختامية.

وحقق القمزي لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخ فريق أبوظبي، بعد أن كان قد أحرز اللقب وللمرة الأولى في موسم 2017، وانطلق زورق أبوظبي 35 في بداية السباق من المركز الأول، لكن بسبب حادث حصل بين زورقي ستيفان هاجن الألماني وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربيرجن في الدورة الأولى، فقد تمت إعادة الانطلاقة، وفي الإعادة تكرر مشهد اصطدام زورقين معاً في أول دورة لزوارق السويديين دانييل سيجينمارك وجوهان أوستيربيرج، وهما من أكبر المرشحين للوصول إلى لقب الجولة.

وبعد الحادث الثاني تم الانطلاق مجدداً لكي يتصدر القمزي السباق من البداية ويظل في الصدارة حتى لحظة رفع العلم الشطرنجي، وحل ثانياً في جولة البرتغال زورق البرتغالي دوارتي بينيفتي، وثالثاً زورق السويدي أولا بيتيرسون.

وشهد السباق أحداثاً درامية، خصوصاً بخروج زورق أبوظبي 36 بقيادة راشد الطاير في الدورة السابعة والعشرين، بعد اصطدام خفيف بزورق الأميركي برينت ديلارد.

وحسمت هذه النتيجة اللقب العالمي لمصلحة فريق أبوظبي، بعد وصول القمزي للنقطة 75، في حين يأتي في المركز الثاني في الترتيب العام زورق دوارتي البرتغالي برصيد 38 نقطة، وهو ما يعني أن القمزي قد حسم اللقب قبل نهاية البطولة بجولة كاملة، ليحتفل الفريق الإماراتي مبكراً بالفوز في هذا الموسم.

من جانبه، أهدى رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، الانجاز إلى الإمارات قيادة وشعباً، كما حرص على تهنئة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية. وأكد الرميثي أن إنجاز أبطال الإمارات هو استمرار لهطول أمطار الانجاز الرياضي الإماراتي في هذا الصيف للفريق، وتسجيل للمواقف الذهبية في كل البطولات، وقال: «أبناء زايد كانوا على الوعد في هذه البطولة، وسجلنا النجمة الذهبية الثانية رسمياً، بعد أن حسمنا مسبقاً لقب التحدي الكلاسيكي لزوارق الفورمولا 24 ساعة، السباق لم يكن سهلاً، لاسيما أننا شاهدنا أكثر من إعادة، وأيضاً ارتفاع الرياح والحرارة القاتلة للشمس في البداية، لكن القمزي كان مصمماً على أن يحسم اللقب في هذه الجولة، نحن نسير على هدي خطة وضعناها مسبقاً وبشكل يضمن لنا أن نسجل التفوق في كل مشاركة، ونسهم في إهداء الفوز إلى الإمارات دائماً وأبداً»، وأكد الرميثي أن دعم القيادة الرشيدة للرياضة البحرية أسهم في أن يعتلي الفريق المنصة في كل مسابقة ويستمر على النهج نفسه لأكثر من 20 شهراً حتى الآن ودون توقف.

أرقام من السباق

■21 زورقاً شاركت في الجولة، وهو العدد نفسه الذي شارك في السباق، حيث تمكن من إنهاء دورات السباق 12 زورقاً فقط.

■44 دورة هو عدد دورات السباق والمنافسة التي استمرت لـ43 دقيقة في جو بلغت درجة الحرارة من خلاله في بداية السباق 27 درجة، وانخفضت لاحقاً إلى 24 درجة.

■48.66 ثانية هو الزمن الأفضل لقطع مسار السباق في دورة واحدة، وتمكن من تحقيق هذا الرقم المتسابق الإماراتي راشد القمزي.

■75 نقطة حققها القمزي من أصل 80 نقطة في الجولات الأربع الماضية كي يقترب وبشدة من تحقيق العلامة الكاملة، حيث أحرز المركز الأول في ثلاث جولات، والمركز الثاني في جولة واحدة.

■18 زورقاً فقط تأهلت للمشاركة في الجولة الختامية من البطولة، والتي سيتم الإعلان عنها رسمياً خلال أيام.

راشد القمزي: أهدي اللقب إلى سلطان بن خليفة

أهدى البطل الإماراتي راشد القمزي، اللقب والإنجاز إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأكد أن دعم ومتابعة سموّه الدائمين للفريق هما الحافز للوصول إلى الألقاب والمراكز الأولى دوماً. وعن المنافسة قال القمزي: «سباق صعب، خصوصاً أن العلم الأحمر رفع في البداية بسبب الانقلاب، وتم إيقاف السباق مرتين، في المرة الأولى لم أتوقع أن تكون هناك إعادة ثانية، وعندما وقع الحادث كانت لحظة ارتفع فيها الأدرينالين لدى كل المشاركين، خصوصاً أن لحظة الانطلاقة هي من أصعب أوقات السباق، وهو ما يعني أن الحافز لدى المتسابق يكون في القمة، وأي خطأ قد يسهم في إبعاده عن المنافسة، كان لدي على الراديو ناصر الظاهري الذي قدم لي نصائح عميقة وتوجيهات في الانطلاق مع كل إعادة، تمكنت بعدها من إحكام قبضتي على الصدارة والبقاء مع الانطلاقة الثانية في المقدمة حتى نهاية السباق»، وأضاف: «واجهت منافسة قوية من البرتغالي دوارتي ومن الليتواني إدجراس، لكن لم أُعطِ المجال لأي زورق لتجاوزي، وكنت مصمماً على أن أنهي المنافسة في هذه الجولة».

«فيكتوري تيم» يهنئ سلطان بن خليفة وفريق أبوظبي بالإنجاز العالمي

قدّم مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم التهنئة إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بمناسبة إنجاز البطل راشد القمزي قائد زورق أبوظبي 35، وإعلان تتويجه باللقب العالمي. وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، حريز المر محمد بن حريز، إن فوز المتسابق راشد القمزي باللقب يؤكد علو كعب سفراء رياضة الإمارات، ويعكس مدى اهتمام ودعم ومتابعة المسؤولين عن الرياضة في دولتنا، الأمر الذي سهل كثيراً من مهمة الأبطال وقادهم إلى منصات التتويج العالمية، مهنئاً أسرة فريق أبوظبي للزوارق السريعة على النتائج الباهرة، ومتمنياً للفريق المزيد من الانتصارات والتميز في الساحة العالمية. واستطاع قائد زورق فيكتوري 4، أحمد الفهيم، الذي يشارك للمرة الأولى هذا العام، تحقيق المركز السابع في الترتيب العام قاطعاً 43 دورة في زمن قدره 44:10:04 دقيقة، ليضع أول أربع نقاط في رصيده في الترتيب العام للبطولة العالمية، وكان زميله في الفريق منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27، الذي يشارك للعام الثاني على التوالي في البطولة العالمية، أنهى 43 دورة في زمن قدره 44:07:29 دقيقة، ليضع أول نقطتين في رصيده بالبطولة وفي تاريخ مشاركاته في البطولة العالمية.