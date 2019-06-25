مشاركة إماراتية في ملتقى إعلاميات الرياضة بالقاهرة

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية أن تحضيراته تتواصل في العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات، الذي يقيمه بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين برعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو المقبل. وأكدت 12 دولة عربية حتى الآن مشاركتها في هذا الملتقى الذي يعد باكورة نشاطات الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في دورته الجديدة، بحسب الأمين العام الناطق الإعلامي الزميل عوني فريج، فقد تسلمت الأمانة العامة للاتحاد خلال الفترة الماضية ترشيحات الاتحادات والجمعيات واللجان والروابط وعلى النحو التالي: نغم جبار (العراق)، ولاية شعبان، راية أسامة وفداء منيف (فلسطين)، صفاء يوسف (اليمن)، آمنة الزعابي وفرح سالم (الإمارات)، وسيلة بعطيش وسهيلة معوش (الجزائر)، رفيدة محمد ونشوة عبدالله (السودان)، عبير يوسف ودانا فؤاد (سورية)، رباب الأطرش وسامية نصري (تونس)، وجدان محمد وأمل عاشور (السعودية)، غزلان السلامي وسارة مجاهد (المغرب)، حنان أبوبكر (موريتانيا)، مرجريت عادل، إيمان عبدالهادي، هبه البكرى، ريهام بكير، عبير يسري، ياسمين يحيى، ندى مجاهد، لبنى عبدالله، دينا نبيل، شيماء أبوقمر، عبير انور، هند حامد، سامية شكري، فاطمة التابعي، حنان عبدالله، إلهام عبدالفتاح، ميرفت حسنين، شروق شيمي، رشا النجار، رحاب الصادق، دعاء بدر، شيرين الشاذلي (مصر).