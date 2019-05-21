بطولة زايد الرياضية 23 تفتتح رسمياً غداً

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يقام غدا الأربعاء حفل الافتتاح الرسمي لبطولة زايد الرياضية الرمضانية ، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة في نسختها الـ23 بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 68 فريقاً في 19 لعبة رياضية فردية وجماعية وأكثر من 25 فريقاً يمثلون من 18 دولة، في ألعاب كرة القدم والطائرة والسلة واليد والجوجيتسو والجودو والمواي تاي والملاكمة والشطرنج والرماية والسباحة ورماية السهم وهوكي الجليد والدواثلون وسباق السيارات وكرة الطاولة والتنس والبادل تنس والجمباز، حيث أنطلقت المنافسات يوم 9 مايو الماضي.

ويحتضن المسرح الجاهلي بنادي ضباط القوات المسلحة ، فعاليات الحفل الذي ينطلق في التاسعة والنصف مساء، حيث أعدت اللجنة المنظمة برنامجاً يجمع ما بين الفخامة والتنوع، يتضمن فقرة رئيسة تقدمها شركة متخصصة في العروض.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لكبار المسؤولين والرياضيين لحضور الافتتاح في النسخة 23، والتي وصلت اليها برصيد طويل من النجاح والتميز على مستوى التنظيم وقوة المنافسة، وتجاوزت أعداد المشاركين فيها 40 ألف رياضي ورياضية على مدى 22 عاماً.

ومن جانبه أكد الفريق الركن «م» محمد هلال سرور الكعبي عن فخره واعتزازه بتنظيم بطولة زايد الرياضية بفندق ونادي ضباط القوات المسلحة للعام الثالث والعشرين على التوالي بالتزامن مع عام التسامح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ليُشكّل امتداداً لعام زايد الخير وإبرازاً لنهجه الإنساني الراسخ الذي حرص على غرسه في مجتمع الإمارات ، لنحصد ثماره بأروع صوره ومظاهره.