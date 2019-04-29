حمدان بن محمد يوجه بتعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم 2 لسنة 2019، بشأن تعديل واستبدال أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري الرائدة في عالم الرياضات البحرية.

ونص القرار على تعيين سعيد خليفة عبدالله المري عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري، بدلاً من علي خليفة القامة المهيري، وكذلك تعيين علي خليفة علي القيزي الفلاسي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من ناصر محمد الشعّالي.

ونص القرار على أن تكون مدة العضوين الجديدين للمدة المتبقية للعضوية في مجلس الإدارة المشكل بموجب القرار رقم (2) لسنة 2017 الذي أًصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وحدد مدة عمل المجلس لأربع سنوات قابلة للتمديد، كما نصّ القرار الصادر في 2017، على أن يضم مجلس الإدارة رئيساً ونائباً للرئيس وثلاثة أعضاء، وأن يحلّ مجلس دبي الرياضي محل رئيس المؤسسة في كل الصلاحيات.

سعيد المري بدلاً من علي المهيري، وعلي الفلاسي بدلاً من ناصر الشعّالي، في مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري.