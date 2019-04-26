حمدان بن راشد يرفع جوائز سباق القفال إلى 12 مليون درهم

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

وجّه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، برفع قيمة جوائز سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً إلى 12 مليون درهم، بدلاً من 10 ملايين درهم. وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راعي الحدث أن القرار يأتي تقديراً للتجاوب اللامحدود من قبل النواخذة والملاك في المشاركة في السباق، والارتفاع المتزايد في عدد المحامل.

وكانت اللجنة المنظمة لسباق القفال الـ29، الذي يقام الأسبوع المقبل، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، قد أعلنت وصول عدد المحامل المشاركة في النسخة الحالية إلى 130 سفينة، ستبحر في ملحمة القفال المرتقبة التي تم إرجاء موعدها بسبب حالة البحر وينتظر أن يعلن عن البرنامج الزمني الجديد اليوم، بحسب تأكيدات اللجنة المنظمة.

وجاء إعلان سموه عن المكرمة السخية، أمس، لدى استقباله وفد اللجنة المنظمة للحدث الكبير في مجلس اليخت الفهيدي، بحضور علي ناصر بالحبالة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي البحري نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي دبي البحري، أحمد المهيري، في تصريحات صحافية: مكارم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ليست بغريبة على سموه، فقد كان دائماً وراء كل النجاحات التي تحققت لسباق القفال الذي رعاه سموه منذ أن كان فكرة عام 1991، وتابع بنفسه كل صغيرة وكبيرة، ولايزال يقدم العطاء الوافر ويحفز جميع شرائح المجتمع من أجل الإبداع في هذا المجال، والاستمرار في المشاركات عاماً بعد آخر، حتى الوصول إلى النسخة الـ29 اليوم.

في جانب آخر افتتح سموه أمس، معرض «نوادر اللؤلؤ» الأول في حي الفهيدي التاريخي (بيت 20)، الذي يقام بالتزامن مع سباق القفال، ويستمر حتى يوم غد.

وتعرف سموه إلى مقتنيات المعرض الذي يعد توثيقاً لتراث الغوْص على اللُّؤْلُؤِ منذ آلاف السنين، ويضم مجموعة نادرة من عجائب اللؤلؤ الطبيعي من جميع أنحاء العالم، تقدر قيمتها بـ100 مليون درهم. وحضر افتتاح المعرض علي ناصر بالحبالة، وعضو اللجنة المنظمة محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي البحري، وهزيم محمد القمزي ومحمد عبدالله الشامسي، وذياب الرشيدي، قنصل عام سفارة الكويت في دبي والمناطق الشمالية، وظاعن شاهين، مستشار هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة).

وأشاد سموه خلال جولته في المعرض بالمجهود الكبير الذي بذل في جمع وتوثيق تلك الحقب المشرقة من تاريخ الإمارات وحياة الآباء والأجداد، مثمناً جهود مؤسس ومشرف المعرض مصطفى الفردان في الإعداد والتجهيز لهذا المعرض المميز وتنظيمه في حي الفهيدي التاريخي، ليكون زوّار الدولة على اطلاع بهذا الجانب من حياة أهل الإمارات وتاريخها الطويل.

جوائز القفال

1993-1991: 3 ملايين درهم

2005-1994: 4 ملايين درهم

2006: 6 ملايين درهم

2015-2007: 10 ملايين درهم

2018-2016: 10 ملايين درهم وثلاث سيارات

2019: 12 مليون درهم

- معرض «نوادر اللؤلؤ»

يضم مجموعة نادرة

من اللؤلؤ الطبيعي

تقدر قيمتها بـ100

مليون درهم.