تكريم 515 رياضياً تقديراً لإنجازاتهم اليوم

المصدر: منصور السندي - دبي

يقام عند الحادية عشرة من صباح اليوم بقاعة أرينا - مبادلة في أبوظبي، حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية للعام 2018 في نسخته الـ«13»، إذ سيتم توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، البالغة أكثر من 23 مليون درهم، على 515 رياضياً حصدوا 580 ميدالية، هي: 202 ذهبية و193 فضية و185 برونزية.

وسيكون سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في مقدمة المكرمين، بعدما تم اختياره من قبل الهيئة العامة للرياضة، الشخصية الرياضية لعام 2018، تقديراً لدوره الكبير في دعم الحركة الرياضية.

وسيتم خلال الحفل تكريم 28 اتحاداً، فيما يعد اتحاد الفروسية والخيل أبرز الاتحادات التي سيتم تكريمها بحصوله على 148 ميدالية، هي 68 ذهبية و41 فضية و39 برونزية، فيما نال الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي من اتحاد الفروسية وسباق الخيل، جائزة أفضل رياضي للعام 2018 لفوزه بالميدالية الفضية في قفز الحواجز خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب التي أقيمت في الأرجنتين عام 2018.

ويعتبر الفارس علي حمد الكربي من اتحاد الفروسية وسباق الخيل الذي حصل على 13 ميدالية ملونة في صدارة المكرمين في حفل أصحاب الإنجازات الرياضية.

من جانبها، أصدرت الهيئة العامة للرياضة بياناً صحافياً بشأن مسيرة وعطاء وارتباط سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بالحركة الرياضية التي وصفتها بالمتجذرة والمتعمقة، منطلقة من معرفته ودرايته التامة ورؤيته الثاقبة وحكمته وقيادته السديدة التي تركت بصمات جلية على مسيرة الرياضة الإماراتية التي حفرت أروع الانجازات وبلغت مجد المنصات، بتنوع المناصب التي تولى دفة الإدارة فيها.

وتناولت الهيئة أبرز المحطات المضيئة في مسيرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، الذي شغل الكثير من المناصب القيادية في مختلف المواقع الرياضية، انطلاقاً من نهجه الوطني وحرصه واهتمامه لتحقيق الرفعة والتقدم لأبناء الإمارات في شتى المحافل الرياضية، مشيرة إلى أن مسيرة سموه تزينت بالإنجازات بداية مع أولى مهامه بالساحة الرياضية، حينما تولى رئاسة اتحاد الإمارات للبولينغ عام 1988، وامتدت حتى عام 1999، استطاع الاتحاد أن يحقق تطلعات وآمال منتسبيه من الرياضيين، وأسهم دعم سموه المتواصل في توسيع قاعدة اللعبة وانتشارها بعموم إمارات الدولة، وترجمة فعلية للخطط والاهداف، لتثمر عن إنجاز إماراتي رفيع تحقق بحصول البطل محمد خليفة القبيسي على لقب بطولة العالم للبولينغ في المكسيك 1988، ليؤكد هذا الإنجاز على البداية الواعدة التي انطلقت من صلابة القاعدة والنهج الثابت الذي اقتفاه سموه.

وأضافت الهيئة: «استمر الحصاد وقطف الثمار على مستوى الألقاب والبطولات من جانب المنتخبات الوطنية للكبار والشباب والناشئين، حتى وصول الدورة الثالثة لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان في رئاسة الاتحاد، التي كان مسك ختامها الفوز باستضافة الإمارات لمنافسات بطولة العالم للبولينغ عام 1999، التي تم على أثرها تدشين وافتتاح صالة خليفة للبولينغ في مدينة زايد الرياضية».

وتابع البيان «شكلت حقبة نادي الوحدة علامة فارقة في مسيرة الإنجازات الرياضية، بتجسيدها الصادق لرؤى سموه وأفكاره ومتابعته التي انطلقت في بداية تسعينات القرن الماضي، جنباً إلى جنب مع سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي تقلد رئاسة نادي الوحدة بتاريخ الخامس من أغسطس عام 1995، ويعتبر سموه الأب الروحي والداعم الأول للنادي، حيث عمل سموه على تطوير النادي ودعمه ضمن خطة طموحه ومتأنية لم يستعجل من خلالها النتائج، من أجل الارتقاء بالنادي إلى مصاف الأندية الكبيرة وجعله منافساً دائماً في البطولات، كما أن لسموه الدور الكبير في إنشاء أكاديمية نادي الوحدة لكرة القدم كأول أكاديمية متخصصة في كرة القدم على مستوى الدولة والمنطقة، وجاء سمو الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان نائباً للرئيس، فيما تولى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة وامتدت حقبته لخمس سنوات، فعانق الوحدة درع الدوري للمرة الأولى في تاريخه عام 1999، ومنها توالت الإنجازات والبطولات والنجاحات على المستوى المحلي والإقليمي والقاري».

وأكملت الهيئة في بيانها الصحافي «جسد مجلس أبوظبي الرياضي في عهد سموه رؤية أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة عبر استضافة مجموعة كبيرة من الفعاليات الرياضية العالمية، ووسط هذه الخطط الكبيرة والبرامج والمشاريع التطويرية، فاز سموه بلقب الشخصية الرياضية لعام 2017 في استفتاء (جريدة الاتحاد) في ضوء الطفرة الكبيرة التي أحدثتها العاصمة أبوظبي في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث العالمية والتنمية الرياضية».

• 23 مليون درهم سيتم توزيعها على أصحاب الإنجازات.

• الفارس عمر المرزوقي نال جائزة أفضل رياضي لعام 2018.

• المكرمون حصدوا 580 ميدالية: 202 ذهبية و193 فضية، و185 برونزية.