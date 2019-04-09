تكريم 515 رياضيا في حفل أصحاب الإنجازات الثلاثاء المقبل

المصدر: منصور السندي-دبي

أعلنت الهيئة العامة للرياضة خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الثلاثاء بمقرها في دبي أنه سيتم توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، البالغة أكثر من 23 مليون درهم على 515 رياضيا منهم 383 لاعبا و 92 إداريا و26 مدربا و13 حكما وميكانيكيا واحدا وذلك خلال حفل إصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018 في نسخته رقم 13 الذي سيقام الثلاثاء المقبل عند الساعة الحادية عشرة صباحا في قاعة أرينا في أبوظبي برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، إذ حصد رياضيون الإمارات خلال العام الماضي وفقا للأمين العام المساعد للهيئة خالد عيسى المدفع 580 ميدالية منها 202 ذهبية و193 فضية و185 برونزية.

وتصدر اتحاد الفروسية وسباق الخيل قائمة الاتحادات المكرمة بحصوله على 148 ميدالية منها 68 ذهبية و41 فضية و39 برونزية ،فيما تصدر اللاعب علي حمد الكربي من اتحاد الفروسية وسباق الخيل قائمة اللاعبين المكرمين بحصوله على 13 ميدالية وحصد اللاعب عمر عبد العزيز المرزوقي من اتحاد الفروسية وسباق الخيل أيضا جائزة أفضل إنجاز رياضي بفوزه بالميدالية الفضية في قفز الحواجز خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب التي أقيمت في الأرجنتين في 2018 .

حضر المؤتمر الأمين العام للهيئة سعيد عبد الغفار حسين والأمين العام المساعد للهيئة للشؤون الرياضية عبد المحسن الدوسري والأمين العام المساعد للهيئة خالد عيسى المدفع.

من جهته توجه الأمين العام للهيئة سعيد عبد الغفار حسين خلال المؤتمر الصحافي بالشكر والامتنان الى أبنائهم وبناتهم المكرمين والمكرمات من أصحاب الإنجازات الرياضية بعدما وضعوا بصمتهم برفع علم الإمارات عاليا في المحافل الرياضية الدولية.

وعبر سعيد عبد الغفار عن فخره وفخر كل إماراتي بما حققه الرياضيون من أبناء الإمارات في القطاع الرياضي من إنجازات مؤكدا على أنهم أهل لهذا التكريم.

وأشار عبد الغفار الى أن التكريم سيشمل أيضا كل الرعاة والداعمين الجدد لصندوق الإمارات لرعاية ودعم المواهب الرياضية.