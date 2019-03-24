حمدان بن محمد يشارك فـي حفل ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المصدر: الرياض - وام

شارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في احتفالات المملكة العربية السعودية، في ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي أسدل الستار على فعالياته، أمس، في منطقة الرمحية، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعدد من أولياء العهود والمسؤولين العرب والأمراء، وحشد كبير من الجمهور.

بدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي، ثم آيات من الذكر الحكيم، وكلمة لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل السعودي.

وفي الختام كرّم خادم الحرمين الشريفين الفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، واختتم الحفل بعرض مسرحي، ثم السلام الملكي.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، بحضور ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس نادي الإبل، مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورؤساء وأعضاء الوفود العربية والأجنبية الذين حضروا الاحتفال.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد استقبل بحضور ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي نقل إلى الملك سلمان تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنيات سموهم لخادم الحرمين الشريفين دوام السعادة وموفور الصحة، وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التقدم والرخاء، في ظل قيادة الملك سلمان، وسمو الأمير محمد بن سلمان.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قد وصل إلى الرياض ظهر أمس، للمشاركة في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الملك خالد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض.

بعدها توجه سمو ولي عهد دبي إلى منطقة الرمحية، حيث حفل الختام، وكان في استقباله في المنصة الرئيسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين السعوديين.

وقد رحب سمو الأمير محمد بن سلمان بأخيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في بلده الثاني، متمنياً لسموه إقامة طيبة في رحاب المملكة العربية السعودية، وأعرب عن سعادته بمشاركة دولة الإمارات في هذا المهرجان الشعبي التراثي، الذي يحيي تقليداً سعودياً خاصاً برعاية الإبل ورياضتها العربية الأصيلة.

رافق سمو ولي عهد دبي، وفد ضم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومحمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وكان في وداع سمو ولي عهد دبي والوفد المرافق لدى مغادرته الرياض، مساء أمس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وعدد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.