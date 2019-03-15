محمد بن زايد: رسالتنا إلى العــالم لا مستحيل مع الإصرار والعزم

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، التي تحتضنها أبوظبي، بحضور ملوك وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود، وكبار ضيوف الدولة.

ولي عهد أبوظبي: «نوجه تحية إلى جميع أصحاب الهمم لعزمهم وهمتهم للوصول إلى القمم، وأحيي اللاعبين الموجودين في الملعب لشجاعتهم في تمثيل بلدانهم ولكونهم مصدر إلهام للجميع».

ووسط حضور جماهيري من محبي الألعاب العالمية الخاصة وضيوف الدولة، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الانطلاق الرسمي لألعاب الأولمبياد الخاص.

وقال سموه في كلمة له: «بالإنابة عن أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نرحب بكم ونحييكم في دار زايد، بلدكم الثاني، وبكل فخر نتشرف باستضافة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، ونعتز بوجودنا مع جميع أبطال الأولمبياد ورياضييه من مختلف أنحاء العالم». وأكد سموه: «اليوم بوجودكم وتفاعلكم نرسل رسالة إلى العالم بأنه لا مستحيل مع الإصرار والعزم، فقط الإرادة تصنع الفارق، ونوجه تحية إلى جميع أصحاب الهمم لعزمهم وهمتهم للوصول إلى القمم، وأحيي اللاعبين الموجودين في الملعب لشجاعتهم في تمثيل بلدانهم، ولكونهم مصدر إلهام للجميع». وأضاف سموه: «أبنائي وبناتي، أنا سعيد بمتابعتكم وتشجيعكم، وكل شعب الإمارات يشجعكم ويفخر بعطائكم». وشهد الافتتاح الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ونور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان، وماكي سال رئيس جمهورية السنغال، وجوزيف موسكات رئيس وزراء جمهورية مالطا، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين.

- الإمارات احتفت بأصحاب الهمم من خلال حفل افتتاح مميز للألعاب العالمية.

الرميثي: الإمارات أصبحت عاصمة للرياضة العالمية

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، في تصريحات صحافية، على القيمة الكبيرة لاستضافة الإمارات للألعاب العالمية، موضحاً أن مجرد استضافة هذه البطولة ذات الطبيعة الخاصة دليل قوي على أن الإمارات أصبحت عاصمة الرياضة العالمية.

وأضاف «سعينا دوماً منذ أن كانت الاستضافة مجرد فكرة لتجميع الاتحادات الرياضية تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة، من أجل تضافر الجهود وتوحيدها للهدف الرئيس، وهو نجاح البطولة بأعلى معايير الجودة، وقد كانت الاستجابة رائعة من جميع الاتحادات التي بذلت جهوداً جبارة من أجل إعداد وتجهيز اللاعبين».