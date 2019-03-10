الإمارات تواصل استقبال الوفود المشاركة

المصدر: أبوظبي - وام

تواصل دولة الإمارات استقبال وفود الدول المشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» أكبر حدث رياضي وإنساني على مستوى العالم.

ووصلت، أول من أمس، أربعة وفود من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشاركة في هذه التظاهرة العالمية، ولتمثيل دولهم في الألعاب العالمية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من من 14 إلى 21 مارس الجاري، علماً أن البرامج الرئيسة للألعاب «شعلة الأمل» و«المدن المضيفة» قد انطلقت رحلتها في جميع أنحاء الدولة.

ووصلت وفود كل من المملكة العربية السعودية والكويت ومصر والبحرين إلى الإمارات قبل ستة أيام من انطلاق الألعاب العالمية، حيث تضمنت الوفود الرياضيين والمدربين ورؤساء الوفود والكوادر الفنية وطاقم الدعم الطبي الخاص بالفرق والمنتخبات. وتشارك الدول الأربع في ثلاث رياضات للألعاب العالمية، إذ تشارك كل من المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والكويت في منافسات كرة السلة والبولينغ وتنس الطاولة.