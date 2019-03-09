محمد بن سعود: رأس الخيمة تفتح ذراعيها بالمودة والتقدير لوفود الأولمبياد الخاص

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

احتضنت إمارة رأس الخيمة 585 رياضياً، يمثلون وفود: جنوب أفريقيا، إستونيا، منغوليا، اليونان، أذربيجان، قبرص، طاجيكستان، لوكسمبورغ وكازاخستان، وذلك برعاية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وتحت شعار «ها هم أصحاب الهمم»، ضمن برنامج المدن المضيفة، تمهيداً للمشاركة في الأولمبياد الخاص العالمي أبوظبي 2019 لأصحاب الهمم، الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 14 إلى 23 مارس الجاري، بمشاركة 7500 رياضي و3000 مدرب، قادمين من 192 دولة، للمشاركة في 24 رياضة مختلفة.

ورحبت اللجان المختلفة في رأس الخيمة بالوفود، بحضور المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة بديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، راشد سويدان الخاطري، وأعضاء اللجنة المحلية.

وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن «رؤية القيادة الرشيدة للدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستضافة نحو 7500 رياضي من 190 دولة، ضمن برنامج الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في أبوظبي 2019، للمرة الأولى في المنطقة العربية، تعكس استراتيجية الدولة في إرساء القيم الإنسانية، وتحقيق مفهوم الدمج المجتمعي، وتمكين أصحاب الهمم لأداء دورهم الطبيعي في التنمية والتطور».

وأعلن سموه ترحيبه باستضافة وفود تسع دول في إمارة رأس الخيمة، ضمن برنامج المدن المضيفة، وقال سموه إن «إمارة رأس الخيمة تفتح ذراعيها بالمودة والتقدير للوفود الزائرة، ضمن الخطة الرامية لزيادة الوعي بقدرات أصحاب الهمم، والتعريف بأهمية التضامن والمشاركة لتحقيق الأهداف المطلوبة، وإظهار الصورة المشرفة عن دولة التسامح، التي تقدم تجربة جديرة بالاهتمام من خلال الأولمبياد العالمي، الذي يجسد قيمة الجهود الإنسانية، التي تقوم بها الدولة، لتعزيز مفاهيم السلام والمحبة والإنسانية».

بدوره، قال راشد الخاطري «إن نتائج برنامج المدن المضيفة، في رأس الخيمة، من شأنها أن تعمق الوعي بأهمية الدور الذي يضطلع به أصحاب الهمم، وضرورة دعم طموحاتهم وتعزيز الثقة بقدراتهم، والتعامل معهم على أساس دورهم الطبيعي في المجتمع بما يحقق النتائج الإيجابية».

وأكد الخاطري أن «الدولة تقدم تجربة جديرة بالاهتمام للعالم أجمع، وتمنح أصحاب الهمم فرصة كبيرة لإظهار قدراتهم الإبداعية، لتأكيد حضورهم الفاعل والمؤثر في المجتمع، بما يثري مثل هذه التجارب التي تعكس قيم الدولة في نشر الوعي والمعرفة بأصحاب الهمم، في رسالة معبرة للعالم أجمع».

برامج ثقافية وترفيهية في الشارقة لـ 1638 لاعباً

استقبلت الشارقة وفود 24 دولة من الدول المشاركة في الأولمبياد العالمي الخاص، ضمن برنامج الشارقة للمدن المضيفة، المصاحب للأولمبياد الخاص، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 21 مارس الجاري.

وتستقبل إمارة الشارقة 1638 لاعباً، ضمن وفود 24 دولة مشاركة في الأولمبياد، مع رؤساء الوفود وأجهزتها الإدارية والفنية وطواقمهم الطبية والرياضية، وهي: باهاماس والبحرين وبنغلاديش وبنين وبونير وبوتسوانا والصين وساحل العاج وألمانيا وغيانا وهايتي وهندوراس والعراق وكيريباتي والكويت ولبنان ومالي وموريشيوس وموناكو وباكستان والسعودية والسودان وسويسرا وترينيداد وتوباغو.

ولي عهد رأس الخيمة:

- «الأولمبياد العالمي يجسد قيمة الجهود الإنسانية، التي تقوم بها الدولة، لتعزيز مفاهيم السلام والمحبة والإنسانية».