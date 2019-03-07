راشد بن سعود: «شعلة الأمل» تمثل رمزاً عالمياً للتضامن والاحترام والأخوة والتنوع

المصدر: أم القيوين - وام

استقبل، أمس، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، حماة «شعلة الأمل»، التي وصلت إلى أم القيوين في مسيرتها عبر إمارات الدولة، ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، الذي تستضيفه الإمارات 14 الجاري.

وكان أيضاً في استقبال الشعلة، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، ورئيس اللجنة العليا التنفيذية المنظمة لـ«شعلة الأمل»، العميد وليد سالم الشامسي، ومدير إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين رئيس اللجنة الأمنية لشعلة الأمل في إمارة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، وعدد كبير من مديري الدوائر الحكومية والمحلية وكبار المسؤولين، إلى جانب المديرين العامين ومديري الإدارات والضباط بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين.

وأشاد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا بـ«شعلة الأمل»، مثمناً سموه الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في شتى المجالات، خصوصاً في المجال الإنساني لبناء وبث التسامح والتلاحم بين كل المجتمعات في العالم.

وقال سموه: «شعلة الأمل تؤكد على نهج الإمارات الراسخ، حيث تمثل رمزاً عالمياً للتضامن والاحترام والأخوة والتنوع، فهي تجسد رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، الداعمة للتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، بالإضافة إلى أنها رسالة حقيقية لإبراز قدرة أصحاب الهمم على أداء دور أساسي ومهم في المجتمع.

وبدأ الاحتفال بوصول سمو ولي عهد أم القيوين لمنصة الاحتفال بميدان الشهداء، ليستقبل حملة «شعلة الأمل»، التي قام سموه بإيقادها، ليتبعها السلام الوطني للدولة، حيث كان في استقبالها فرقة موسيقى الشرطة، وبحضور جماهيري كبير.

وكانت الشعلة التي تولى حملها فريق حماة شعلة الأمل، المكون من رياضيي الأولمبياد الخاص وضباط شرطة إماراتيين، ودوليين من مختلف أنحاء العالم، قد بدأت مسيرتها من المسار الفرعي في الإمارة بمنطقة السلمة من أمام مقر مركز أم القيوين للتوحد، متجهة إلى مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، مروراً بمستشفى الشيخ خليفة العام ومكتب وزارة تنمية المجتمع، وصولاً إلى المركز الثقافي، حيث كان في استقبالها فرقة اليولة الشعبية، تلا ذلك توجه الشعلة إلى الفرع الرئيس بميدان الشهداء.

ومرت الشعلة بعدد من الدوائر الحكومية والاتحادية التي قامت بتنظيم الفعاليات، التي شملت فقرات شعبية منوعة احتفاء بالمناسبة، وبختام فعاليات ميدان الشهداء توجهت الشعلة إلى المسار الثالث والأخير في متحف أم القيوين الوطني.

دائرة الطاقة تنظم يوماً ترفيهياً لنجوم الأولمبياد الخاص

نظمت، أمس، دائرة الطاقة في أبوظبي يوم «الطاقة تفاعل» المفتوح الترفيهي، في ضيافة منتخب الإمارات المشارك في الأولمبياد، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي دائرة الطاقة، ومدعوين من أفراد المجتمع ووسائل الإعلام.

وأقيم الحدث داخل فندق دانات منتجع العين، الذي يحتضن إقامة وتدريبات المنتخب الوطني الإماراتي المشارك في الأولمبياد. وتضمن اليوم العديد من الأنشطة الرياضية والفعاليات الترفيهية، التي قدم خلالها موظفو الدائرة نموذجاً للمشاركة المجتمعية، التي جمعت كل فئات المجتمع لدعم المنتخب الوطني ورفع معنوياته قبيل انطلاق الأولمبياد، وكذلك الترويج لأهداف الدائرة وإلقاء الضوء على أهمية قطاع الطاقة في إنجاح جهود إمارة أبوظبي في كل المجالات.

ويأتي يوم «الطاقة تفاعل» ضمن حملة «طاقة الأولمبياد» التي أطلقتها الدائرة بهدف تنظيم عدد من المبادرات والفعاليات بأماكن مختلفة في مدينة أبوظبي وفي مقار استضافة الألعاب، في خطوة تعكس التزام الدائرة بالإسهام في دعم الأولمبياد الخاص، وزيادة الوعي بقطاع وموارد الطاقة وكيفية الاستخدام الأمثل لها.

وأقيمت فعاليات يوم «الطاقة تفاعل» بالتزامن مع انطلاق فعالية حملة «انشر الكلمة.. مشاركة» العالمية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص في أبوظبي. وتهدف الحملة إلى تعزيز الجهود لزيادة إشراك أصحاب الهمم في كل المجالات الحياتية، من خلال تمكينهم في المدارس وأماكن العمل والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

عدد من الدوائر

الحكومية والاتحادية،

نظم فعاليات

عديدة احتفاء

بمرور «شعلة الأمل».