محمد بن سعود: رأس الخيمة تشع فرحاً وبهجة باستضافة شعلة الأمل

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، احتفال المرحلة الأخيرة لفعاليات الأولمبياد الخاص، الذي تستضيفه الدولة 14 الجاري، بحضور الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير المكتب الإعلامي لسمو ولي العهد، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد كبير من مديري الدوائر الحكومية والمحلية وكبار المسؤولين في الإمارة، والمديرين العامين، ومديري الإدارات والضباط بشرطة رأس الخيمة.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي بشعلة الأمل، التي تستضيفها الدولة، ضمن فعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، التي بدورها أضافت للدولة إنجازاً عالمياً جديداً، يضاف إلى سجل إنجازاتها الكثيرة والعظيمة، في مختلف المجالات، خصوصاً الإنسانية منها، بهدف تعزيز القيم الإنسانية، وبث روح التسامح والتلاحم والوئام بين شعوب العالم أجمع.

وأضاف سموه: «نحن في دولة الإمارات نفخر ونعتز بقيادتنا الرشيدة، التي تحرص على غرس قيم الإنسانية النبيلة في نفوس كل مواطن ومقيم وزائر لهذا البلد المعطاء، ورأس الخيمة اليوم تشع فرحاً وبهجة باستضافة شعلة الأمل، وحاملي هذه الشعلة من مختلف أرجاء دول العالم، لإيصال رسالتهم للإنسانية جمعاء، بأن أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من تكوين أي مجتمع، بل هم أصحاب همم عالية، وطموحات كبيرة، وأصحاب إرادة صلبة قوية للوصول إلى أهدافهم وتطلعاتهم».

وتوجه سموه بخالص الشكر والثناء على جهود وزارة الداخلية، وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لرعايته واستضافة لشعلة الأمل، وتسخير كل الإمكانات لهذا الحدث المهم.

بدأ الاحتفال بوصول راعي الحفل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، لمنصة الاحتفال عند سارية العلم على كورنيش القواسم، ليستقبل حملة شعلة الأمل، بحضور جماهيري حاشد، ثم تلت ذلك كلمة حكومة رأس الخيمة، قدمها الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير المكتب الإعلامي لسمو ولي العهد، قال فيها: «تمثل مسيرة شعلة الأمل السبيل المثلى لتأكيد وصول القيم والمبادئ التي تتضمنها الرسالة السامية للأولمبياد الخاص، ولن ننسى مشاركتنا في مسيرة شعلة الأمل، حيث شكلت المسيرة رحلة ملهمة لكل من شارك فيها، بل وعملت على بناء صداقات، والتعرف إلى المجتمع الإماراتي عن قرب».

ومع نهاية الاحتفال، تقدم سمو ولي العهد راعي الحفل لاستلام درع الشعلة، المقدمة لسموه من وزارة الداخلية، بحضور قائد عام شرطة رأس الخيمة، ورئيس اللجنة العليا التنفيذية المنظمة لشعلة الأمل، العميد وليد سالم الشامسي، وتم تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين شرطة رأس الخيمة ووفد حاملي شعلة الأمل.