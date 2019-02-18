حاكم الشارقة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه

المصدر: الشارقة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أنطونيو سبينيوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، في مكتب سمو الحاكم.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة، في بداية اللقاء، برئيس الاتحاد الدولي وتبادل معه الأحاديث ذات الصلة بالشأن الرياضي، مؤكداً سموه اهتمام الشارقة بالرياضات الفردية والدفاع عن النفس والعمل على توفير البيئة الملائمة للرياضيين من أجل تطوير مهاراتهم للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية.

وأوضح سموه أهمية الاستثمار في الكفاءات الرياضية المواطنة التي تعمل على تحقيق الإنجازات العالمية ورفع علم الدولة في مختلف المحافل الدولية، مشيراً إلى التطور الملحوظ لرياضات الدفاع عن النفس في مختلف المحافل.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بجهود إمارة الشارقة في دعم المجالات الرياضية المختلفة، والعمل الدؤوب على تطوير الرياضات الفردية، والذي كلل بنجاح بطولة غرب آسيا للكاراتيه التي أقيمت أخيراً في الشارقة.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وأمين عام مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه ناصر عبدالرزاق الرزوقي، ورئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبدالرحمن العويس، وعدد من أعضاء مجالس إدارات اتحادات الكاراتيه.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ورئيس اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، ورئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس دروعاً تذكارية إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، تقديراً لدعم سموه الكبير.