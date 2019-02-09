محمد بن راشد يشهد سباق كأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: دبي-وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة في نسخته الـ 20 لمسافة 160 كلم الذي أقيم اليوم على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .

وفاز الفارس سعيد أحمد الحربي على صهوة الفرس "لوكيليا ستاروود كوميت" من إسطبلات F3 ، العائدة لـ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب كأس رئيس الدولة للقدرة التي شهدت هذا العام مشاركة 313 فارسا يمثلون 38 دولة.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "لقد حققنا هدفنا الرئيسي في تقديم الأفضل في الكأس الأغلى كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله".

ووصف سموه مراحل السباق الـ 6 بأنها كانت عبارة عن 6 "معارك" بمشاركة فرسان وخيول مميزة، لافتا إلى أن المرحلتين الرابعة والخامسة كانتا الأشد والأكثر صعوبة نظرا لارتفاع معدل السرعات الذي جاء أسرع من المعدلات المسجلة في السنة الماضية.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بعد وصول الفارس سعيد الحربي إلى خط النهاية وحلوله بالمركز الأول.

وقطع الحربي المسافة الإجمالية للسباق في 6:14:12 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 25.65 كلم في الساعة.

وحل في المركز الثاني الفارس عبدالرحمن الغيلاني على صهوة الجواد "سراب" من إسطبلات الوثبة قاطعا السباق في زمن قدره 6:14:49 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 25.61 كلم/ ساعة.

وحل في المركز الثالث الفارس سالم سعيد العويس على صهوة " كاستلبار كدابرا" لإسطبلات F3 قاطعا السباق في زمن قدره 6:21:08 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.18 كلم في الساعة.

و كان البطل سعيد الحربي قد بدأ السباق في المركز الـ42، وفي المرحلة الثانية تقدم إلى المركز 17 ، قبل أن يصل إلى المركز ال 12 في المرحلة الثالثة.

و في المرحلة الرابعة تقدم الحربي إلى المركز الثامن، ثم وصل إلى المركز الثالث في المرحلة الخامسة، ليقفز في المرحلة السادسة إلى المركز الأول ويواصل تصدره حتى خط النهاية.

وفي ختام المنافسات قام الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة نائب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وسعادة اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، و عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية، بتتويج الأبطال الفائزين.

ومنذ انطلاقتها الأولى في عام 2000، ظلت بطولة كأس رئيس الدولة للقدرة، تحت هيمنة وسيطرة فرسان الإمارات الذين تبادلوا الفوز بألقابها خلال سنواتها الـ 19 الماضية، ليضيف سعيد الحربي اللقب العشرين لهم.