«ماراثون دبي» يتصدَّر الترتيب العالمي

المصدر: دبي - وام

يتصدر «ماراثون ستاندرد تشارترد دبي» مع اقتراب انطلاقه في 25 يناير الجاري، سباقات الماراثون العالمية لرياضيي النخبة، وفقاً للأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي لألعاب القوى (IAAF).

وعلى الرغم من أن الكيني إيليود كيبتشوج حقق زمناً قياسياً عالمياً في برلين العام الماضي، غير أن نظرة عن كثب على الـ10 الأوائل من سباقات الماراثون للرجال في 2018، تكشف أن سباق ماراثون دبي لايزال في المقدمة.

فقد سجل موسينيت جيريميو، في العام الماضي، زمناً قياسياً بلغ 2:04، بفارق دقيقتين عن زميله الإثيوبي ليول غيبريسيلاسي.

وشهد سباق الرجال، في العام الماضي، سبعة رجال في الساعة الفرعية 2:05 في السباق نفسه، وهي المرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الماراثون، في حين أن أربع نساء أنهين السباق ذاته في أقل من 2:20، وهي نتيجة أيضاً غير مسبوقة في تاريخ الماراثون. وهذا يعني أن سباقات الرجال والنساء في ماراثون ستاندرد تشارترد دبي تحتل المرتبة الأولى في العالم، من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، من حيث نتائج وأداء متصدري ومتصدرات السباقات.

وقال عميد ألعاب القوى والبطل السابق، جياني ديمادونا، إن دبي دائماً قبلة نخبة العدائين الراغبين في الترشح لنيل الذهب.