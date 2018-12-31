صافرة إماراتية تدير ودية السعودية وكوريا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يخوض المنتخب السعودي آخر مبارياته الودية استعداداً لبطولة أمم آسيا، التي تنطلق السبت المقبل، في الإمارات، عندما يواجه منتخب كوريا الجنوبية على ملعب نادي بني ياس في الشامخة عند الثامنة من مساء اليوم.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم إماراتي دولي بقيادة عادل النقبي، ويساعده كل من أحمد الراشدي وعلي النعيمي، وسلطان عبدالرازق حكماً رابعاً.

وكان الأخضر قد نقل تدريباته إلى أبوظبي قادماً من دبي والذي أمضى بها الفترة الأخيرة من برنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا 2019، واستمرت خمسة أيام اقتصرت على الجوانب الخططية والبدنية فقط.

وتحوم الشكوك حول مشاركة نجم المنتخب السعودي سلمان الفرج، في مباراة كوريا الجنوبية، إذ مازال اللاعب يخضع لتدريبات علاجية لتجهيزه للبطولة الآسيوية.

وكان المنتخب السعودي قد اختتم تحضيراته، أمس، بحصة تدريبية احتضنها ملعب جامعة نيويورك، قسّم خلالها المدرب خوان بيتزي، المدير الفني، اللاعبين إلى مجموعتين، ليجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب، ركز من خلاها على التكتيك الدفاعي.

ومن المقرر أن يتحدث المدير الفني في مؤتمر صحافي عقب مباراة اليوم، لاستعراض تحضيرات الأخضر للبطولة الآسيوية، والمكتسبات التي حققها المنتخب قبل انطلاق البطولة.