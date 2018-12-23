محمد بن زايد: تهانينا لريال مدريد.. وتحية للعين على الأداء المشرف

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فريق ريال مدريد الإسباني بالفوز بلقب كأس العالم للأندية، وفريق العين على الأداء المشرف ووصافة البطولة العالمية.

وقال سموه، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تهانينا لفريق ريال مدريد فوزه بكأس العالم للأندية.. وتحية لنادي العين على الأداء المتميز وحضوره المشرف أمام الأندية العريقة.. كل الشكر للاعبين والجهازين الفني والإداري وللجماهير الوفية التي وقفت خلف هذا التألق.. نأمل تواصل الأداء المشرف للمنتخبات والأندية الوطنية مستقبلاً».

وفي جانب آخر، استقبل سموه أمس في قصر الشاطئ بأبوظبي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، الذي زار الدولة لحضور المباراة النهائية أمس. ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة رئيس «فيفا»، متمنياً له التوفيق في زيارته، بما يسهم في خدمة الرياضة وتطورها على مختلف الصعد.

وتطرق لقاء سموه ورئيس «فيفا» إلى عدد من المجالات والقضايا الرياضية، وإمكانات التعاون المشترك بين الجهات المعنية في الدولة والاتحاد الدولي لكرة القدم، بما يعزز تطوير رياضة كرة القدم والارتقاء بها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص الإمارات على دعم مختلف أنواع الرياضات، التي تعزز التعارف والتلاقي الحضاري بين الشعوب، في إطار رياضي تنافسي، مشيداً سموه بأهمية استضافة الدولة لكأس العالم للأندية، والأداء المتميز الذي قدمته الفرق المشاركة.

من جانبه، أعرب رئيس «فيفا» عن شكره وتقديره لمستوى تنظيم الإمارات لكأس العالم للأندية، مشيداً بالإمكانات والخدمات التي توفرها الدولة، وتسهم في نجاح البطولات الرياضية الدولية التي تنظمها، من خلال بنية تحتية حديثة، تتوافق مع أعلى وأرقى المعايير العالمية.

حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للرياضة اللواء محمد خلفان الرميثي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني.