حمدان بن محمد: الرياضة تسهم في بناء شخصية الفرد وتمنحه السعادة والحيوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أهمية ممارسة الرياضة كعنصر رئيس من عناصر بناء المجتمع ونشر السعادة في جنباته، علاوة على أثرها في تشكيل ملامح شخصيات أفراده، منوهاً بالجهود المبذولة على مستوى دبي وعلى امتداد دولة الإمارات في سبيل التشجيع على تبني الرياضة كأسلوب حياة والتحفيز على ممارستها حتى في أبسط أشكالها من أجل حياة مفعمة بالصحة والسعادة.

وقال سموه: «الرياضة تسهم في بناء شخصية الفرد وتمنحه السعادة والحيوية والطاقة الإيجابية، ومع حرصنا على جعل الرياضة أسلوب حياة وممارسة يومية يشارك فيها جميع أفراد المجتمع من جميع الفئات العمرية، نعمل على تحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني ذلك النهج، وتوفير سبل نشر الرياضة في المجتمع عموماً، ومع اهتمام خاص بالمدارس تأكيداً على تهيئة البيئة المثالية لإعداد الأجيال الجديدة بصورة نموذجية تعين على تنشئتهم بالأسلوب الأمثل لكي يكونوا قادرين على المشاركة بفاعلية في بناء مستقبل وطنهم».

جاء ذلك، خلال استقبال سموه لجانب من هيئة تدريس وطلبة «مدرسة كلية دبي للتخاطب بالإنجليزية» الفائزة بوسام «حمدان بن محمد للمدارس التعليمية الرياضية»، في مجمع ند الشبا الرياضي صباح أمس، حيث سلّمهم سموه الوسام بحضور وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري، ونائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد محمد حارب، ورئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، د. عبدالله الكرم.

وحول إسهامات مجلس دبي الرياضي في هذا الصدد، أوضح سموه قائلاً: «يعمل المجلس وفق توجيهات القيادة الرشيدة بالتكامل مع خطة الدولة وخطة حكومة دبي من أجل تنفيذ الأهداف الوطنية التي تضمن تعزيز مكانة الدولة في جميع المجالات واستمرارية الإنجازات الوطنية، ويأتي هذا الوسام في إطار هذا النهج، حيث سيسهم في تعزيز صحة وسعادة طلبة المدارس ومن خلالهم للمجتمع كافة».

كما ثمّن سمو ولي عهد دبي جهود فريق العمل والجهات الداعمة، وأكد ضرورة توفير جميع السبل اللازمة لدعم تحقيق أهداف المبادرة وتعميم أثرها الإيجابي في جميع المدارس الحكومية والخاصة في دبي وفق المعايير المعتمدة.

وجاء إطلاق الوسام ضمن المبادرات المبتكرة التي انبثقت من مختبر الابتكار الرياضي، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي ضمن محور (السعادة والصحة والمجتمع)، بهدف استشراف وتطوير استراتيجية دبي للرياضة 2017 – 2021، من خلال مشاركة خبرات متنوعة لضمان تطوير استراتيجية شاملة.

من جانبه، تقدّم مطر الطاير، بالشكر والعرفان الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتسليم الوسام شخصياً للمدرسة الفائزة، وقال «تفضّل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بمباركة إصدار الوسام بعد الاطلاع على تفاصيله أثناء زيارة سموه للمجلس مطلع العام الجاري، وأمر بتوفير كل سبل الدعم لتحقيق أهداف الوسام، وقيام سموه شخصياً بتسليم الوسام للمدرسة الفائزة ولقاء إدارتها وتحفيزهم بكلمات تؤكد دعم القيادة الرشيدة على نشر الرياضة في المجتمع، وجهود سموه في تعزيز مكانة الرياضة وتشجيع أفراد المجتمع من جميع الأعمار والجنسيات على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، إلى جانب مواصلة العمل والتعليم».

وختم: «النجاح الكبير للنسخة الأولى من هذه المبادرة سيكون حافزاً كبيراً للمدارس من أجل رعاية الأنشطة الرياضية وتوفير المنشآت المناسبة والتوعية بأهمية الرياضة، ورعاية الموهوبين فيها جنباً الى جنب مع الاهتمام بالتعليم، ما يمنح الطلاب تكاملاً في الرعاية البدنية والذهنية، وتوازناً بين ممارسة الهوايات الرياضية والتفوق فيها، الى جانب مواصلة التعلم في المناهج الدراسية وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق هذا التوازن».