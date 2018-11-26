محامل حمدان بن محمد تسيطر على سباق «داس» البحري

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

سيطرت محامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على المراكز الثلاثة الأولى لسباق «داس» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية واليخوت الشراعية أول من أمس.

فقد توج المحمل «عاتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطلاً للسباق وحصل على المركز الأول، وحصل البطل على 210 آلاف درهم جائزة مالية.

أما المركز الثاني فكان من نصيب «داحس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحصل على 170 ألف درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب محمل «الشقي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحصل الشقي على 150 ألف درهم جائزة مالية، فيما كان المركز الرابع من نصيب «التبر» لراشد محمد راشد بن غدير، وحل خامساً «عاصفة الصحراء» لجمعة خادم الرميثي، وفي المركز السادس جاء «أطلس» لأحمد راشد جمعة السويدي، وسابعاً حل «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وثامناً جاء «الوصف» لسموه أيضاً، واحتل المركز التاسع «العديد» لمحمد راشد مصبح الرميثي، وفي المركز العاشر جاء «مزاحم» لمحمد صابر المزروعي.

وتوج الفائزين عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت طارق محمد المهيري، والمدير التنفيذي للنادي ماجد عتيق المهيري.

من جهة أخرى، توج البانوش «لزاز» لخليفة مهيري المزروعي بطلاً لسباق أدنوك للبوانيش الذي نظمه النادي أيضاً.

وشارك في المنافسات 50 بانوشاً بمجموع 250 بحاراً، وحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، فيما حل ثانياً «زلزال» لمحمد عبدالله المرزوقي وحصل على 29 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الثالث فكان من نصيب «الرائد» لمكتوم عتيق المهيري، وفي المركز الرابع حل «شمردل» لأحمد عبيد السويدي، وخامساً حل «السرب» لراشد خادم المهيري، وفي المركز السادس جاء «العديد» لفرق اتحاد العديد، وسابعاً حل «التبر» لمحمد راشد بن غدير، أما المركز الثامن فكان من نصيب «أطلس» لخليفة أحمد السويدي، وحل تاسعاً «الرقم 1» لجمال العديدي، وعاشراً جاء «عاصفة الحزم» لحسن عبدالله المرزوقي.

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آلاف درهم الجائزة المالية التي حصل عليها المحمل «عاتي» بطل السباق.