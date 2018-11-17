حمدان بن محمد يشهد سباقـات اللقايا للهجن في المرموم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، سباقات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، أمس، ضمن تحديات التأهيل بميدان المرموم، إذ أقيم 18 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات لكل شوط، وذهبت صدارة الشوط الأول للقايا البكار المحليات لمصلحة (شواهين) بشعار هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد، والتي حسمت التحدي في زمن قدره 7:29:2 دقائق، بينما فازت (سيدة) المملوكة لهجن زعبيل بلقب الشوط الثاني للقايا البكار المحليات بقيادة المضمر راشد محمد مروشد بزمن 7:30:5 دقائق.

- هجن العاصفة أبدعت في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات عن طريق «شاهين». 18 شوطاً شهدتها المنافسات لمسافة خمسة كيلومترات لكل شوط. - «مشرف»، بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد، كسب الشوط السابع للجعدان المحليات. - هجن زعبيل تميّزت في الشوط التاسع للبكار المحليات عبر «سلهودة».

في المقابل، تألّق هجن العاصفة في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات عن طريق (شاهين) بقيادة غياث الهلالي الذي حقق المركز الأول في زمن بلغ 7:35:9 دقائق، وواصل هجن العاصفة سيطرته في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، والذي حصل عليه (شاهين) في زمن قدره 7:32:4 دقائق.

ومضى الشوط الخامس لمصلحة (سلهودة) المملوكة لهجن زعبيل بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، والتي وصلت لخط النهاية بزمن 7:29:1 دقائق، وعادت هجن العاصفة للسيطرة على الصدارة من خلال الشوط السادس للبكار المهجنات، والذي فازت (الشاهينية) بلقبه في زمن قدره 7:37:0 دقائق.

وسيطرت مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على ناموس الشوط السابع للجعدان المحليات، إذ قاد المضمر سعيد محمد مروشد (مشرف) للفوز بالصدارة في زمن قدره 7:23:4 دقائق، وجاء (شاهين) لهجن العاصفة ليحتل صدارة الشوط الثامن للجعدان المهجنات تحت قيادة غياث الهلالي في زمن قدره 7:32:1 دقائق.

وجددت هجن زعبيل تميّزها من خلال الشوط التاسع للبكار المحليات، والذي مضى ليكون من نصيب (سلهودة) التي سجلت توقيتاً بلغ 7:34:0 دقائق، ودانت السيطرة لمؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في الشوط العاشر للبكار المهجنات، والذي قاد من خلاله المضمر سعيد محمد مروشد (سلهودة) إلى الصدارة بزمن 7:37:3 دقائق، أما (سلهود) المملوك لمؤسسة هجن زعبيل فكان صاحب الصدارة في الشوط الـ11 للقايا الجعدان المحليات تحت قيادة المضمر راشد محمد مروشد بزمن بلغ 7:31:6 دقائق، وتمسك مضمر هجن زعبيل، راشد محمد مروشد، بالصدارة في الشوط الـ12 للجعدان المهجنات، والذي فاز (ظبيان) بصدارته في زمن قدره 7:31:6 دقائق.

وسجلت هجن البشاير ظهورها القوي تحت قيادة المضمر عبدالله طويرش الوهيبي، الذي قاد (العزرة) لصدارة الشوط الـ13 للقايا البكار المحليات بزمن قدره 7:33:9 دقائق، واستعرضت هجن البشاير تميّزها مجدداً من خلال الشوط الـ14 للقايا البكار المهجنات، والذي قاد من خلاله المضمر عبيد محمد الوهيبي (مناورة) للمركز الأول بزمن قدره 7:32:9 دقائق.

وأهدت (هملولة) هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد صدارة الشوط الـ15 للبكار المحليات في زمن قدره 7:36:2 دقائق، بينما أنهت (برقة) لهجن زعبيل تحديات الشوط الـ16 للبكار المهجنات لمصلحة مضمرها راشد محمد مروشد بزمن بلغ 7:39:3 دقائق.

وتمكنت مؤسسة هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من حسم صدارة الشوط الـ17 للجعدان المحليات تحت قيادة سعيد محمد مروشد، وكان ذلك بواسطة (شاهين) الذي سجل توقيتاً بلغ 7:36:7 دقائق، وجاء ختام التحديات ليكون من نصيب هجن سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، التي قدمت (الأسد) للصدارة بقيادة المضمر خليفة سلطان بالرشيد، وكان ذلك بزمن 7:36:0 دقائق.

في المقابل، شهدت الأشواط الصباحية منافسات قوية بإقامة 25 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، وشهد السباق الذي يدخل ضمن تحديات التأهيل في المرموم مشاركة 847 مطية تنحدر من سلالات عريقة في عالم الهجن العربية الأصيلة.