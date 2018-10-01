فتح باب التسجيل أمام المقيمين للتطوع بمونديال الأندية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، أمس، عن فتح باب التسجيل في البرنامج التطوعي الخاص بالبطولة، الذي يتيح أمام المقيمين في الدولة فرصة الإسهام في ضمان نجاح البطولة المقامة في ديسمبر.

وتسعى اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» إلى استقطاب أكثر من 1000 متطوع، وتدريبهم، للإسهام والقيام بالعديد من المهام والمسؤوليات خلال مرحلتي التحضيرات والبطولة الفعلية التي ستقام في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر في مدينتي العين وأبوظبي. يذكر أن شرط الانتساب الوحيد هو تجاوز عمر المتقدمين 16 عاماً.

وسيوفر التسجيل في هذا البرنامج التطوعي فرصة فريدة للمتطوعين لتطوير مواهبهم، وتعلّم مهارات جديدة، إضافة إلى اكتساب خبرة المشاركة في البطولة العالمية، التي ستجمع ستة أندية من أبطال القارات، إضافة إلى نادي العين الإماراتي، المضيف للبطولة في مواجهات حماسية، سعياً لتتويج بطل الأبطال وأفضل نادٍ في العالم.

من جانبه، قال مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة، عارف حمد العواني: «يعتبر المتطوعون من الركائز الأساسية للبطولة، وأحد عوامل نجاحها. وتتيح هذه البرنامج فرصة كبيرة أمام المشاركين لتطوير موهبتهم، واكتساب خبرات جديدة، والإسهام في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمضيف عالمي للفعاليات الرياضية الكبرى».

وقال محمد سيد إسحاق، البالغ من العمر 29 من دولة الإمارات، أحد المتطوعين في برنامج العام السابق: «لديّ شغف كبير بهذه الرياضة، وقد أتاح لي برنامج التطوع فرصة معايشة تجربة المشاركة في واحدة من أكبر بطولات كرة القدم، حيث تسنى لي القيام ببعض المهام التي أسهمت في ضمان نجاح البطولة. وخلال مشاركتي في العام السابق، قابلت العديد من الأشخاص الرائعين، وفي هذا العام أشجع مختلف الأشخاص على التسجيل في البرنامج الذي سيوفر لهم تجربة رائعة لا تنسى».