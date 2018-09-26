تغيير مسمى البطولة العربية إلى «كأس زايد للأندية الأبطال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المستشار تركي آل الشيخ، تغيير مسمى البطولة العربية للأندية إلى «كأس زايد للأندية الأبطال». وقال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج «علوم الدار» في قناة «أبوظبي»، أمس، إن البطولة ستحمل اسم كأس زايد لنسخة واحدة فقط، بمناسبة الاحتفال بعام زايد، وأكد أن نهائي البطولة سيقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأشاد آل الشيخ بنجاح البطولة وتميزها في تحقيق أهدافها، وقال: «بمناسبة ذكرى عام زايد الغالية على قلوبنا جميعاً، وبصفتي رئيساً للاتحاد العربي، أعلن تغيير مسمى البطولة إلى كأس زايد للأندية الأبطال، لنسخة واحدة، وسيتم تغيير شعار البطولة والكأس، وإضافة صورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تماشياً مع المسمى الجديد للبطولة».

وتمنى آل الشيخ أن «يتمكن فريق إماراتي من الوصول إلى النهائي، الذي سيقام في أبوظبي، حتى تكون الفرحة فرحتين».

وانطلقت البطولة في مايو الماضي، وهي أكبر نسخة في تاريخ بطولات العرب، وتضم 32 فريقاً. وتعتبر جوائزها الأكبر في آسيا وإفريقيا، بحيث يحصل البطل على خمسة ملايين دولار، ويحصل وصيفه على نصفها، فيما تبلغ جائزة المركز الثالث 1.5 مليون دولار أميركي، وبالإضافة إلى ذلك، يحصل كل فريق تأهل من الدور الأول على 75 ألف دولار، وكذلك 25 ألف دولار أميركي لكل فريق يشارك في البطولة.