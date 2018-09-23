منتخب أصحاب الهمم يبدأ معسكراً داخلياً تحضيراً لـ «الآسياد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن منتخبا ألعاب القوى ورفعات القوة لأصحاب الهمم معسكراً داخلياً بمدينة دبي، ويستمر حتى 29 الجاري، في إطار التحضير للمشاركة في الألعاب البارالمبية الآسيوية المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل، ويشارك في منافساتها 3000 لاعب ولاعبة يمثلون 43 دولة من القارة الصفراء.

ويشارك المنتخب بـ47 لاعباً ولاعبة يتنافسون في ثماني رياضات، ويضم منتخب ألعاب القوى كلاً من: البطل البارالمبي محمد القايد، زياد الحارثي، سارة السناني، حميد الحمادي، محمد الكعبي، نورة الكتبي، أحمد نواد، عبدالله الغافري، ذكرى الكعبي، علي عباس، عباد علي، سهام الرشيدي، ثريا الزعابي، أحمد الحوسني، بدر الحوسني، عادل البلوشي، عبدالله المسباحي، راشد الزيودي، سعيد الضنحاني، حسن ملاليح، عائشة الخالدي، مريم المطروشي، مريم الزيودي، بينما يضم منتخب رفعات القوة كلاً من: البطل البارالمبي محمد خميس، أحمد خميس، عادل شانبيه، سيف الزعابي، راشد حسن، هيفاء النقبي، موزة الزيودي.

وستغادر البعثة على دفعتين: الأولى بتاريخ 1 أكتوبر، والثانية بتاريخ 4 منه.