شهاب يقدم مباراة تاريخية في مونديال السنوكر بتايلاند

المصدر: أحمد طارق - دبي

بدأ لاعب المنتخب الوطني للسنوكر محمد مصطفى شهاب مشواره في بطولة العالم للمحترفين (6 كرات) في تايلاند، أول من أمس، بقوة إذ قدم مباراة تاريخية في مواجهة البطل العالمي، الانجليزي مارك سيبلي، المصنف الأول في العالم، والتي انتهت بفوز الأخير 5-4.

ووقف شهاب نداً قوياً لأفضل لاعب في العالم، إذ ظلت النتيجة متعادلة 4-4 قبل أن يحسمها سيبلي في الشوط الفاصل بعد مباراة ماراثونية، وجد فيها شهاب الإشادة والتقدير من كل المشاركين محترفي اللعبة في العالم.

وجاءت المواجهة ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً التايلاندي تاناوات والإنجليزي ديفيد جيلبرت، وسيخوض شهاب اليوم مباراته الثالثة والأخيرة في المجموعة أمام الإنجليزي جيلبرت، ويتأهل اثنان من كل مجموعة لدور الـ16، وتختتم البطولة السبت المقبل.

وجاءت مشاركة شهاب ضمن هذه البطولة الكبرى بصفته ثالث العالم في البطولة التي أقيمت أخيراً في مالطا ورافقه كل من محمد عبدالله رئيساً للوفد، وسالم علي سالم مدرباً. وأوضح رئيس البعثة في تايلاند محمد عبدالله، أن محمد شهاب قدم مباراة مذهلة وكان قريباً من الفوز على أفضل لاعب في العالم، مشيراً إلى أن كثيرين وصفوا مستوى المباراة والندية التي تميزت بها بـ«نهائي مبكر» على مستوى العالم.

من جهته، أثنى أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر سلطان الجوكر على المستوى الذي ظهر به محمد شهاب في واحدة من أقوى بطولات العالم لمحترفي اللعبة في العالم، وقال إن شهاب عبر عن نفسه بشكل مميز بعد أن أهله فوزه كثالث على العالم في بطولة مالطا، وعبر كذلك عن مستوى اللعبة في الإمارات والصورة المشرفة التي تحققها اللعبة في المحافل الخارجية، متمنياً مواصلته بالمستوى ذاته في بقية المشوار والتأهل للمرحلة الثانية. يذكر أن محمد شهاب يمتلك خبرة كبيرة في التألق والمشاركة المستمرة في بطولات قارية وعربية وعالمية، وسبق له أن حقق العديد من الألقاب، ويعد أحد أبرز اللاعبين في المنتخب الوطني.

اضطر بطل العالم الإنجليزي سيبلي إلى خوض

شوط فاصل للفوز على محمد شهاب.