ورشة عمل عن «دورة الشيخة هند للسيدات» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم مجلس دبي الرياضي في الساعة 11 من صباح اليوم في فندق سوفيتيل داون تاون بشارع الشيخ زايد ورشة عمل لشرح اللوائح الفنية والتنظيمية للنسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الدورة الأكبر من نوعها التي تنظم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وبرعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والتي تقام خلال الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر المقبل.

ودعت لجنة المرأة والرياضة منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص لحضور ورشة العمل التي سيتم فيها الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة في الفترة من الرابع من سبتمبر الجاري حتى الرابع من أكتوبر المقبل، كما سيتم تقديم شرح واف للوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة السادسة من الدورة، كما سيتم عرض شروط التسجيل بالدورة بشكل مفصل، والفئات المسموح لها بالمشاركة في منافسات الدورة، وكذلك نظام المنافسات، كما ستتاح الفرصة أمام المشاركات في الورشة لطرح الاستفسارات والأسئلة ومناقشة كل الأمور المتعلقة بالتسجيل واللوائح الخاصة بكل رياضة.

وسيكون أعضاء اللجنة المنظمة للدورة وممثلو اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة حاضرين في الورشة للإجابة على الاستفسارات كافة، وتوضيح أي معلومات تطلبها المشاركات في الورشة، كما سيتم خلال الورشة الإعلان عن برنامج المنافسات وأماكن إقامة منافسات كل بطولة، وفئات المشاركة في كل لعبة من الألعاب الفردية والجماعية بالدورة.