4 أيام على غلق باب الترشح لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتواصل العد التنازلي لتسلّم ملفات الترشح للدورة العاشرة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي.

ويتبقى على موعد غلق باب الترشح منتصف ليلة 31 أغسطس بتوقيت الدولة أربعة أيام فقط، ولايزال بإمكان الرياضيين الأفراد والمؤسسات التسجيل للمشاركة في الدورة العاشرة خلال الفترة المتبقية، من خلال البوابة الذكية للجائزة mbrawards التي تتيح تقديم الملفات الكترونياً وبطريقة سهلة، إذ يمكن الترشح من داخل الدولة وخارجها من خلال التطبيق الذكي والموقع الالكتروني للجائزة اللذين يسهلان عملية الترشح وتحميل الملفات والوثائق المطلوبة من خلال الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية، كما يتيحان التواصل مع فريق عمل الجائزة للحصول على الدعم التقني أو الاجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الترشح.

وتسلمت الأمانة العامة للجائزة، خلال الفترة الماضية، العشرات من ملفات الترشح في جميع الفئات التي تضمها الجائزة، وهي: الإبداع الفردي والجماعي والمؤسسي، وكذلك فئة الناشئين، من الدولة والوطن العربي، والاتحادات الدولية، حيث ستكون نوعية ومستوى وتفرّد الإنجاز الرياضي الفردي والجماعي العامل الأساسي في الفئات الفردية والجماعية على المستويين الإماراتي والعربي، فيما يعتمد الفوز في فئة الابداع المؤسسي على ما قامت به المؤسسة الرياضية في مجال محور التنافس المؤسسي في الدورة العاشرة على جميع المستويات، المحلي والعربي والدولي، وهو تمكين الشباب في الرياضة، حيث سيتم تكريم المؤسسة الرياضية صاحبة أفضل المبادرات في هذا المجال المهم والحيوي.

وكان مجلس الأمناء قد حدد فترة الإنجاز المرشح للتنافس على فئات الدورة العاشرة، حيث يجب أن يكون الإنجاز الفردي والجماعي والمؤسسي قد تحقق خلال الفترة من الأول من سبتمبر حتى 31 أغسطس الجاري، فيما يمكن للمجلس منح جوائز تقديرية لشخصيات حققت إنجازات إبداعية بغض النظر عن فترة تحقيق الإنجاز، فيما يستمر التصويت الجماهيري لفئة الناشئين حتى نهاية العام الجاري، ليكون لنتائج التصويت وزن الى جانب قرار لجنة التحكيم لتحديد الفائزين في الفئة التي استحدثتها الجائزة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، ويتم تكريم ستة ناشئين مبدعين سنوياً.

وتواصل الجائزة حالياً اختيار أعضاء فريق التحكيم من المختصين في جميع مجالات العمل الرياضي من الدولة وعدد من الدول العربية والأجنبية، للقيام بأعمال التحكيم عن بعد مباشرة بعد الانتهاء من عملية فرز ملفات الترشح، وذلك خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بحيث لا يقوم أي محكم بتحكيم ملف لمرشح من الدولة نفسها للمحكم، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في عملية التحكيم، فيما سيتم في 27 نوفمبر المقبل الإعلان عن الفائزين في جميع الفئات التنافسية والتقديرية الذين سيتم تكريمهم في شهر يناير 2019.

مجلس الأمناء:

• «يجب أن يكون الإنجاز الفردي والجماعي والمؤسسي قد تحقق خلال الفترة من الأول من سبتمبر حتى 31 أغسطس الجاري».

فئات الجائزة

- الإبداع الفردي.

- الإبداع الجماعي.

- الإبداع المؤسسي.

- فئة الناشئين.

- الاتحادات الدولية.