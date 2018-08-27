لطيفة آل مكتوم تقود فرسان الإمارات اليوم

المصدر: منصور السندي وعماد الدين إبراهيم وحسن عبدالرحمن - جاكرتا

تقود الشيخة لطيفة آل مكتوم، في الخامسة من صباح اليوم بتوقيت الإمارات، فرسان الإمارات في مسابقة قفز الحواجز، أملاً في مواصلة حصد المزيد من الميداليات، ورفع علم الدولة خلال النسخة الحالية لدورة الألعاب الآسيوية المقامة في إندونيسيا.

ويستهل فرسان الإمارات البطولة اليوم بمسابقات الجماعي، وغداً بمسابقات الفردي، وسيكون بعد غد راحة، على أن تختتم المسابقات بنهائي الفردي الخميس المقبل.

وأكدت الشيخة لطيفة آل مكتوم جاهزيتها وجميع فرسان الإمارات لانطلاقة قوية مشرفة في افتتاح فعاليات مسابقات الفروسية اليوم، مشيرة إلى أن جميع الفرسان ظلوا في حالة تدريبات متواصلة منذ الوصول إلى «جاكرتا». وقالت الشيخة لطيفة في تصريحات صحافية: «الخيول في حالة جيدة، وتأقلمت مع الطقس الحالي في جاكرتا، وتظهر في التدريبات بحالة جيدة، عكس اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى هناك، فقد كان الفارق صعباً عليها في معدلات درجات الحرارة بين أوروبا وجاكرتا، لكن الأمور طيبة».

وكانت الشيخة لطيفة آل مكتوم وصلت إلى العاصمة الإندونيسية منذ وقت مبكر، قبل انطلاقة فعاليات مسابقة قفز الحواجز، قادمة من أوروبا، في إطار الجاهزية المبكرة بحثاً عن تقديم الأفضل في نسخة التحدي التي تشارك فيها الدولة لأجل التميز واعتلاء منصات التتويج، بحسب تأكيدات وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الذي أكد أهمية المشاركة من أجل المنافسة والعودة بأفضل النتائج الممكنة، التي تتماشى مع ما حققته رياضة الإمارات من إنجازات منوعة خلال المرحلة الماضية.

وتخوض الفارسة البطلة الشيخة لطيفة اليوم غمار منافسات قفز الحواجز وهي متسلحة بمعرفة شاملة لأدق تفاصيل المنافسة ومنافسيها، وتعرفت باكراً إلى ميادين الفروسية في لعاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث ظلت تتدرب في جميع الميادين بمعدل تدريبين إلى ثلاثة تدريبات في اليوم، خصوصاً أن معظم خيول الإمارات المشاركة في تحديات قفز الحواجز قادمة من أوروبا، ويلزمها وقت حتى تتأقلم مع الطقس الحار في هذه الأيام، قياساً بأجواء أوروبا القادمة منها، خصوصاً خيول الفارسة البطلة الشيخة لطيفة آل مكتوم.