17يوماً متبقية على غلق باب الترشح لجائزة «الإبداع الرياضي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستمر «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» في تسلم ملفات الترشح من الرياضيين والمؤسسات المحلية والعربية والدولية الساعين للفوز بإحدى فئات الدورة الـ10 من الجائزة الأكبر من نوعها على مستوى عدد الفئات وقيمة الجوائز، والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي.

ومع تبقي فترة 17 يوماً على غلق باب الترشح الذي يستمر حتى منتصف ليلة 31 الجاري، يمكن للرياضيين الأفراد والمؤسسات التسجيل للمشاركة في الدورة الـ10 طوال الفترة المقبلة، بما في ذلك فترة عيد الأَضحى المبارك، حيث تتيح البوابة الذكية للجائزة mbrawards تقديم الملفات إلكترونياً وبطريقة سهلة، إذ يمكن الترشح من داخل الدولة وخارجها عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجائزة، اللذين يسهلان عملية الترشح، وتحميل الملفات والوثائق المطلوبة من خلال الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية الذكية، كما يتيحان التواصل مع فريق عمل الجائزة للحصول على الدعم التقني أو الإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة بعملية الترشح، حيث سيكون فريق العمل جاهزاً لتقديم الدعم على مدار الساعة، بما في ذلك فترة إجازة العيد.

وتعمل الأمانة العامة للجائزة لتنفيذ برنامج العمل الذي اعتمده مجلس أمناء الجائزة برئاسة مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي حدد فترة الترشح للدورة الـ10 لتكون من الأول من أبريل وإلى 31 أغسطس 2018، لجميع الفئات التي تضمها الجائزة، وهي: الإبداع الفردي والجماعي والمؤسسي، وكذلك فئة الناشئين.

وتسلمت الأمانة العامة للجائزة ملفات عديدة من الإمارات والوطن العربي، والاتحادات الدولية، كما يتم في الوقت ذاته اختيار أعضاء فريق التحكيم من المختصين في جميع مجالات العمل الرياضي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية والأجنبية، للقيام بأعمال التحكيم عن بعد مباشرة بعد الانتهاء من عملية فرز ملفات الترشح، وذلك خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بحيث لا يقوم أي محكم بتحكيم ملف لمرشح من دولة المحكم نفسها، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في عملية التحكيم، فيما سيتم يوم 27 نوفمبر المقبل الإعلان عن الفائزين في جميع الفئات التنافسية والتقديرية، الذين سيتم تكريمهم في شهر يناير 2019.

جدير بالذكر أن نوعية ومستوى وتفرد الإنجاز الرياضي الفردي والجماعي ستحدد شكل التنافس الفردي والجماعي على المستويين الإماراتي والعربي، فيما يعتمد الفوز في فئة الإبداع المؤسسي على ما قامت به المؤسسة الرياضية في مجال محور التنافس المؤسسي في الدورة الـ10 على جميع المستويات المحلي والعربي والدولي، وهو تمكين الشباب في الرياضة، حيث سيتم تكريم المؤسسة الرياضية صاحبة أفضل المبادرات في هذا المجال المهم والحيوي.

• مجلس أمناء الجائزة حدد فترة الترشح للدورة الـ10 من الأول من أبريل إلى 31 أغسطس 2018.