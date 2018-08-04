الجزيرة يطالب اتحاد الكرة باعادة لاعبيه الدوليين

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

تقدمت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة بالسماح للاعبيه الدوليين في منتخبي الإمارات الأول والاولمبي بالانضمام لتحضيرات الفريق للمباراة الهامة أمام النصر السعودي في كأس العرب للأندية الأبطال يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الحالي.

وقالت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة عبر بيان رسمي أنها قد ارسلت بالفعل خطابا رسميا للاتحاد بهذا الخصوص وأنها لم تتلق لغاية الآن أي رد من الجهة المعنية فيما يتعلق بطلب انضمام الدوليين للفريق الذي يمثل دولة الإمارات في البطولة العربية.

ولدى فريق الجزيرة 7 لاعبين في المنتخبين الأول والأولمبي بواقع علي خصيف وعلي مبخوت في الأول وكل من محمد العطاس، أحمد ربيع، زايد العامري، خليفة الحمادي وعبدالرحمن العامري.

لكن الجهاز الفني للمنتخب قرر إعفاء حارس الجزيرة علي خصيف من المعسكر بداعي الإصابة التي لحقت به خلال معسكر النادي بهولندا ، حيث ضم بدلاً عنه حارس الظفرة خالد السناني.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني سمح لخمسة لاعبين من فريق العين بالمشاركة في مباراة "الزعيم" أمام وفاق سطيف الجزائري.