ميونيخ - أ.ف.ب

انتقد يوزوا كيميش نائب قائد نادي بايرن ميونيخ، ثاني الدوري الألماني لكرة القدم، مسؤولي النادي بشدة، بسبب ممارستهم ضغوطاً على زميله المهاجم، جمال موسيالا، الذي يعاني خللاً عصبياً.

وقال كيميش (31 عاماً)، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية «سيد»، أول من أمس، عقب خسارة بايرن أمام ليل الفرنسي 1-2 في دوري أبطال أوروبا: «بالطبع يأتي النادي دائماً في المقام الأول، وهو أكبر من اللاعبين، لكنه ليس أكبر من الإنسانية، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا يليق بنادي بايرن ميونيخ».

وتساءلت شخصيات بارزة في النادي عما إذا كان موسيالا قادراً على استعادة أفضل مستوياته يوماً ما.