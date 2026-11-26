طوكيو - أ.ف.ب

تعهد الياباني كوزو تاشيما بالبقاء في منصبه لولاية واحدة فقط، في حال بات رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على حساب الرئيس الحالي، جياني إنفانتينو، والمرشح الآخر، الفرنسي فيليب ديالو، وذلك في الانتخابات المقررة في مارس المقبل، ووضع تاشيما إعادة «النزاهة» إلى الهيئة الكروية العليا كأبرز أهدافه في حال تم انتخابه لولاية من أربعة أعوام.

وأقرّ تاشيما بأن فرصه في الفوز ليست كبيرة، لكنه تعهد بأن تكون فترة رئاسته قصيرة إذا انتُخب، قائلاً للصحافيين في طوكيو: «أعمل حالياً على إعداد برنامج انتخابي، لكنني أخطط أساساً لخوض ولاية واحدة مدتها أربعة أعوام»، وأضاف: «أعتقد أنه يتعين علينا جعل العمليات داخل (فيفا) أكثر شفافية».