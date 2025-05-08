باريس سان جيرمان يفوز على أرسنال ويتأهل لمواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الليلة على أرسنال الإنجليزي 2-1 في اياب الدور نصف النهائي بملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

سجل لباريس سان جيرمان فابيان رويز بينا، وأشرف حكيمي في الدقيقتين 27، و72، وسجل لأرسنال بوكايو ساكا في الدقيقة 76.

كانت نتيجة مباراة الذهاب في ملعب الإمارات الأسبوع الماضي قد شهدت أيضا فوز الفريق الفرنسي 1-0، ليتأهل بمجموع المباراتين 3-1.

يلتقي باريس سان جيرمان مع انتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية يوم 31 مايو الجاري في أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.