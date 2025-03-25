الأردن يحافظ على آماله بالتأهل لكأس العالم بالتعادل مع كوريا الجنوبية

حافظ منتخب الأردن على آماله في التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 بتعادل 1-1 مع مضيفته كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة بالمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية.

وبدأت كوريا الجنوبية المباراة بضغط على دفاع الأردن منذ الدقائق الأولى وكادت أن تسجل هدف التقدم مبكرا بعدما أطلق هوانج إن-بيوم تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن يزيد أبو ليلى حارس مرمى الأردن نجح في التصدي لها.

وافتتح لي جاي-سونج التسجيل في الدقيقة الخامسة من البداية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية نفذها القائد سون هيونج-مين.

وسعى المنتخب الأردني لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول لتتكلل محاولاته بالنجاح في الدقيقة 30 بعدما أطلق محمود المرضي تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في أحد مدافعي صاحب الأرض لتسكن الشباك.

وتقاسم الفريقان السيطرة في الدقائق المتبقية من الشوط الأول بحثا عن هدف التقدم لكن دون خطورة على المرميين.

وشهد الشوط الثاني سيطرة كاملة من كوريا الجنوبية، وكادت أن تسجل الهدف الثاني في الدقيقة 80 بضربة رأس من يانج هيون-جون لكن أبو ليلى تصدى للكرة ببراعة.

ولجأ بعدها الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة احتساب ركلة جزاء لصاحب الأرض إثر لمسة يد على يزن العرب، لاعب الأردن والحائز على جائزة رجل المباراة، لكنه اتخذ قراره بعدم احتسابها.

واحتفظت كوريا الجنوبية، التي تعادلت بالنتيجة ذاتها للمباراة الثالثة تواليا، بصدارة المجموعة الثانية بعدما رفعت رصيدها إلى 16 نقطة.

فيما وصل الأردن إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن العراق صاحب المركز الثالث الذي يلعب في وقت لاحق اليوم مع منتخب فلسطين متذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

وتستضيف الكويت صاحبة المركز الخامس بخمس نقاط منتخب عُمان في الذي يملك سبع نقاط في المركز الرابع في وقت لاحق اليوم.