البحرين تفقد فرصة التأهل المباشر لكأس العالم بخسارتها في إندونيسيا

فقدت البحرين حظوظها في التأهل المباشر إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد هزيمتها 1-صفر أمام إندونيسيا في جاكرتا اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة بالمجموعة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات المقررة في أمريكا الشمالية.

وضغطت إندونيسيا على دفاع البحرين منذ البداية حتى تمكنت من التقدم في الدقيقة 24 عندما أرسل مارسيلينو فرديناند تمريرة عرضية إلى أولي روميني داخل منطقة الجزاء ليجعله في وضع انفراد بإبراهيم لطف الله حارس البحرين ليضع الكرة في الشباك لحظة خروجه من مرماه.

وواصلت إندونيسيا ضغطها في الشوط الأول سعيا لتعزيز تقدمها لكن محاولاتها لم تكلل بالنجاح.

وسنحت فرصة للبحرين للتسجيل في الدقيقة 61 عندما أطلق المدافع أحمد بوغمار تسديدة من خارج منطقة الجزاء علت العارضة.

وكانت إندونيسيا قريبة من هز الشباك مرة أخرى في الدقيقة 67 عندما لعب راجنار أوراتمانجوين تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء تابعها فرديناند بتسديدة قوية مرت فوق العارضة.

وسعى أصحاب الأرض لاستغلال الهجمات المرتدة لحسم المباراة لكن الدفاع البحريني نجح في الصمود.

وتعافت إندونيسيا من الهزيمة الساحقة 5-1 في الجولة الماضية خارج أرضها أمام أستراليا، لترفع رصيدها إلى تسع نقاط في المركز الرابع متأخرة بفارق نقطة واحدة عن السعودية صاحبة المركز الثالث.

وتعرضت البحرين للهزيمة للمباراة الثانية تواليا، ليتجمد رصيدها عند ست نقاط في المركز الخامس بالتساوي مع الصين متذيلة الترتيب.