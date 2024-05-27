سلة الرياضي تقهر "آستانا" وتلتقي الحكمة في نهائيات "سوبر-غرب آسيا"

حقق فريق النادي الرياضي انتصاراً عريضاً على منافسه آستانا الكازاخستاني جاء بفارق 32 نقطة وبنتيجة (101-69)، في مباراة جمعتهما لحساب المجموعة الأولى، في نهائيات دوري "سوبر غرب-آسيا" الـ (فاينال 8)، وأقيمت أمس، على صالة لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

كما شهدت منافسات ثاني أيام البطولة المقامة حتى مطلع الشهر المقبل، ضمان الكويت الكويتي وغورغان الإيراني بطاقتي التأهل عن مجموعتهما الثانية إلى الدور نصف النهائي، بتحقيقهما الانتصار الثاني على التوالي، وجاء للكويت على حساب مواطنه كاظمة بنتيجة (99-95) في مباراة حسمت بأشواطٍ إضافية بعد التعادل مع نهاية الوقت الأصلي بواقع (70-70)، قبل أن يحقق "غورغان" انتصاره على حساب تاميل نادو الهندي (104-91).

ويلتقي الرياضي في العاشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، مواطنه وغريمه التقليدي الحكمة في مباراة قمة المجموعة، بعد أن افتتح الحكمة مشواره بالفوز على حامل اللقب المنامة البحريني بنتيجة (95-82).

وأكد الرياضي أمام آستانا جهوزيته للسير بعيداً في النسخة الثانية، بعد أن أحكم لاعبي الفريق اللبناني قبضتهم على مجريات المباراة، ونجحو في بسط هيمنتهم على نتائج مراحلها الأربعة بواقع (20-14 و24-22 و29-12 و28-21).

وتألق للرياضي محترفه ثون مايكر بتسجيله 17 نقطة و8 متابعات، كما برز لاعبه هايك غيوكجيان بتسجيله 16 نقطة و6 متابعات.