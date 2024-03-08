تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر.. رقم فاصل يتحدد اليوم بالسعودية

تعتبر مباراة الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية الأشهر والأعرق في الوطن العربي عامة وتأتي مباراة اليوم في نهائي كأس مصر التي تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية لتكون فاصلة في رقم غريب ومتساوي بين الفريقان حيث يُفصل فيه اليوم خارج الأراضي المصرية.

وتقام القمة المصرية للمرة الأولى خارج مصر وذلك على هامش فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية، (موعد المباراة) .

والتقيا ناديا الأهلي والزمالك ذوي الشعبية الأكبر في مصر، في 32 مباراة في بطولة كأس مصر فقط، ونجح الأهلي في تحقيق 16 انتصاراً فيما فاز الزمالك في 11 لقاء، وسيطرت نتيجة التعادل على 5 مباريات، بينهم مباراتي نهائي تقاسم القطبين لقبهما.

واصطدم الأهلي والزمالك في مباراة نهائي الكأس في 20 مرة، تقاسم الفريقين الانتصار والألقاب إذ حقق المارد الأحمر الفوز في تسع مباريات وانتصر الفارس الأبيض في مثلهم وتعادلا في مواجهتين أسفرا عن تقاسم اللقبين، قبل ابتكار ركلات الترجيح.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب كأس مصر في 38 مرة، كان أولها موسم 1923–24، وآخرها الموسم الأخير 2021–22، بينما استطاع الزمالك الفوز بكأس مصر في 28 مرة سابقة، كان أولها 1921–22، وآخرها 2020-21.