موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالسعودية

تقام قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر اليوم الجمعة ولأول مرة في المملكة العربية السعودية في المباراة التي ستقام على ملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض للمنافسة على لقب كأس مصر عن الموسم الماضي 2022- 2023.

وتعتبر بطولة كأس مصر هي المسابقة الأقدم في مصر، وتقام للمرة الأولى خارج الأراضي المصرية وذلك على هامش فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية.

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، ونجح فريق الزمالك الوصول إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما صعد الأهلي إلى النهائي عقب تخطي عقبة إنبي بنتيجة 3-0 بالمواجهة التي أقيمت في أكتوبر الماضي.

ويخوض الزمالك مباراته بقيادة فنية حديثة العهد بقيادة جوزيه جوميز الذي تولى المهمة في ثلاث مباريات سابقة فقط، فيما ألغيت الرابعة أمام سوار كوياه الغيني.

أما الأهلي حامل لقب النسخة الماضية من كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، تحت قيادة فنية مستمرة لـ مارسيل كولر، الذي يطمح في تكرار إنجازه.