"صلاح القلوب" ينبض مع غزة (فيديو)

تواصلت ردود الأفعال العالمية على الفيديو الذي نشره نجم وهداف ليفربول محمد صلاح، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعم فيه الشعب الفلسطيني ويطالب بإيقاف العنف في غزة خاصة بعد حادثة المستشفى التي كانت فاجعة تحدث عنها العالم أجمع.

وكسر محمد صلاح صمته بعد فترة كبيرة من اندلاع الأزمة وبالتحديد في 7 أكتوبر الماضي بفيديو قال فيه رسائل هامة (طالع التفاصيل)

وخلال أقل من 24 ساعة فقط من بث الفيديو تخطت مشاهداته 140 مليون مشاهدة عبر منصات صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل الملايين بالرد والتعليق على النجم المصري، كما تفاعلت الصحف العالمية مع فيديو وتصريح اللاعب عن الأزمة الجارية الأن.

كما زاد اللاعب في حسابه الرسمي بموقع انستغرام بعدد وصل إلى 500 ألف متابع، وطلب صلاح بتقديم الدعم الإنساني ووقف المذابح، كما طالب صلاح قادة العالم بالتكاتف لمنع وقوع مزيدٍ من المجازر، ليتفاعل النجم المصري محمد صلاح مع القضية بعد صمود ولكنه خرج بفيديو أثار العالم.