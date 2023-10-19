محمد صلاح يكسر صمته.. لا يمكن تحمل ما يحدث في غزة (فيديو)

خرج النجم المصري وهداف ليفربول محمد صلاح عن صمته، ونشر بياناً مصوراً شديد اللهجة، بثه عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد أكثر من 50 مليون مشاهدة في أقل من ساعة من بثه في حسابات اللاعب الرسمية، حيث ظهر صلاح بشكل حاد وتحدث عما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وتعرض النجم المصري محمد صلاح لانتقادات حادة خلال الأيام الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لعدم إبداء أي تعليق على ما يدور في غزة، ليكسر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، صمته طوال الأيام الماضية، ويعلق لأول مرة على ما تتعرض له فلسطين.

وقال محمد صلاح في فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفاً شديداً ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

وتابع في رسالة مباشرة لغزة: "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

وختم حديثه برسالة إلى العالم: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود".