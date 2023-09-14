فيديو الطفل الذي فقد اسرته بالكامل في زلزال المغرب ويبحث عنه ريال مدريد

نشر الحساب الرسمي لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، الشهير عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو لأحد الأطفال المغاربة الذي فقد أسرته بالكامل بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مؤخراً، وهو أمام منزله يرتدي قميص نادي ريال مدريد، في مقابلة مع أحد المحطات الفضائية المغربية.

ولم يذكر الطفل وأسمه عبد الرحيم، خلال الفيديو سوى بعض الكلمات المؤثرة ووصية والده له، وظهر متأثرا بشدة بسبب موت أفراد أسرته خلال زلزال المغرب، وكان يرتدي قميص ريال مدريد ويمسح دموعه بقميص النادي. (طالع التفاصيل)

ووفقا لمقدم البرنامج الإسباني الشهير، إن هذا الطفل أحد عشاق النادي الملكي، قد فقد عائلته بأكملها أثناء الزلزال المدمر، وأوضح المصدر أن إدارة ريال مدريد تعمل بقوة من أجل العثور على هذا الطفل بأسرع طريقة ممكنة وإحضاره إلى إسبانيا.

وظهر الطفل المغربي متماسك في بداية اللقاء قبل أن ينهمر في الدموع وهو يتذكر وصية والده له بأنه يتمنى أن يراه مدرس، وهو المشهد الذي تأثر به مقدم البرنامج وأيضا المذيع خلال اللقاء.