قميص ريال مدريد ينقذ طفل منكوب في زلزال المغرب.. خسر أسرته بالكامل

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد يسعى للوصول إلى طفل مغربي من منكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب السبت الماضي.

قالت صحيفة "مدريد إكسترا إن الطفل المغربي عبد الرحيم، جذب اهتمام ريال مدريد، بعدما ظهر في برنامج تلفزيوني وهو يرتدي قميص النادي الإسباني.

ولفتت: "عبد الرحيم قال إنه فقد والده وأمه وأخوته وجده في الزلزال، مشيراً إلى أن والده أراد أن يدريس حتى يصبح طبيباً أو معلماً".

وأوضحت أن القصة الإنسانية حظيت بالكثير من التعاطف على شبكات التواصل الاجتماعي، ما أسهم في يبدأ ريال مدريد بالفعل، في العمل لتحديد مكان عبد الرحيم، حيث ينوي "الملكي"، إحضاره إلى إسبانيا حتى يتمكن من تحقيق حلم والده وإنهاء دراسته.

يذكر أن المغرب تعرض لزلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، مما تسبب في مقتل أكثر من 2862 شخصا مع وقوع إصابات وأضرار مادية بالغة.