نابولي يرفض عرضين ضخمين من الهلال السعودي لضم النيجيري أوسيمين

كشفت تقارير صحافية، عن أن نادي نابولي الإيطالي رفض عرضين ضخمين مقدمين من الهلال السعودي في الساعات الأخيرة، من أجل ضم نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين (24 عاماً)، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، إن: "إدارة نابولي رفضت خلال ساعات عرضاً أول بقيمة 120 مليون يورو، قبل أن تبادر أيضاً برفض عرضٍ ثاني أعلى بقيمة 140 مليون يورو، لتؤكد عزمها على محاولة الاستفادة إلى الحد الأقصى من رحيل نجمها النيجيري أوسيمين".

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نابولي تهدف لبيع اللاعب بقيمة أعلى وصفقة أضخم، وفي حال لم تنجح في ذلك، فهي تفضل الاحتفاظ باللاعب أوسيمين، عبر تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025، وذلك للاستفادة منه كروياً، وحتى تضمن عائدات كبيرة من عملية بيعه للمهتمين في الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل.

ويدين نابولي بالكثير لهدافه النيجيري، بعدما لعب أوسيمين دوراً رئيساً في قيادة الـ "بارتينوبي" للظفر بلقب الدوري الإيطالي للموسم الماضي، والأول للفريق منذ عام 1990، بتسجيل أوسيمين 26 هدفاً على مدار 32 مباراة خاضها في الـ "كاتشيو" للموسم المنقضي، حيث أنهى الموسم هدفاً للمسابقة، بالإضافة إلى تسجيله خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وأنضم أوسيمين إلى نابولي في العام 2020 قادماً من ليل الفرنسي، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 120 مليون يورو استناداً إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.